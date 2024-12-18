Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlara şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı lacivertlilerde devre arası transferleri için yoğun mesailer harcanıyor.

Jose Mourinho ve Mario Branco'nun ortaklaşa yürüttüğü Ocak ayı operasyonlarında ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

MEDINA'DA KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği transfer Cristian Medina, devre arasında İstanbul yolcusu olacaktı.

Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile oynayacağı için sabırsızlanan Medina için bütün şartlar ilk günden bu yana olumluydu.