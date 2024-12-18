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Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında takımdaki eksikleri gidermek için dört koldan çalışmalarını sürdürürken bir iyi bir de kötü haber geldi. İşte sarı lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:03 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:03
Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sıradaki zirve takibini sürdürüyor.

    Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlara şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı lacivertlilerde devre arası transferleri için yoğun mesailer harcanıyor.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    Jose Mourinho ve Mario Branco'nun ortaklaşa yürüttüğü Ocak ayı operasyonlarında ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    MEDINA'DA KÖTÜ HABER

    Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği transfer Cristian Medina, devre arasında İstanbul yolcusu olacaktı.

    Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile oynayacağı için sabırsızlanan Medina için bütün şartlar ilk günden bu yana olumluydu.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    22 yaşındaki oyuncunun takımı Boca Juniors, 15 milyon Euro'nun altına satmayacağını belirttiği oyuncu için Kadıköy yönetimi olumlu yanıt vermiş fakat ardından Arjantin ekibinin bonus, vergi vb. talepleri işleri zora sokmuştu.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    Sonuca bağlanmayan görüşmelere ve Arjantin ekibinin transferi çıkmaza sokmasına dayanamayan Medina, takıma rest çekmiş ve maçlara çıkmayacağını açıklamıştı.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    Ekim ayının sonundan bu yana kadroda yer almayan ve teknik/taktik antrenmanlarına katılmayan Medina, sonrasında özür dilemiş fakat Boca Juniors yönetimi tarafından bu özür kabul görmemişti.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    Fenerbahçe'nin devre arasında yönlendiği başka bir 8 numaranın ortaya çıkması ile birlikte Medina transferinin rafa kaldırıldığı iddiaları neredeyse kesinlik kazandı.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    YENİ HEDEF ORDONEZ

    Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez ile görüşmeler sürdürdüğü öğrenildi. Medina'ya alternatif olarak listede adı geçen Ordonez için bir başka Arjantin ekibi CA Velez Sarsfield'ın kapısı çalınacak.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

    Fotomaç'ın haberine göre kulübüyle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi süren yetenekli 8 numara, bu sezon çıktığı 47 maçta 1 gol / 4 asist katkısı sundu.

    Fenerbahçe’ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

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