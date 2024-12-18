Galatasaray’da Paulo Dybala ikilemi!

Roma'nın Arjantinli süperstarı, sarı kırmızılıların gündeminde ilk sıradaki oyuncu durumunda. Nicola Zaniolo, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Mauro İcardi ve Victor Osimhen gibi yıldızların Galatasaray'a gelmesini sağlayan "transfer sihirbazı" lakaplı menajer George Gardi, bu defa Paulo Dybala'nın "fırsat transferi" olduğunu belirtip sarı kırmızılılarla temasa geçti.

Dybala. (REUTERS)



OKAN HOCA ONAY VERDİ



Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'yla görüşen menajer Gardi, Dybala'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve oyuncunun şimdiden kendisine kulüp aradığını, Roma'nın da maliyetinden kurtulmak için gidişine sıcak bakacağını belirterek "Bunu değerlendirin" tavsiyesinde bulundu. Bu teklif teknik direktör Okan Buruk'a iletildi. Tecrübeli hoca da Dybala'nın çok iyi oyuncu olduğunu söyleyip "Mali anlamda bir sıkıntı olmayacaksa alalım" deyince Gardi, oyuncunun menajeri Carlos Novel ile birlikte İstanbul'a geldi.

GALATASARAY'I İKİYE BÖLDÜ



Belli bir maç sayısına ulaşıp sözleşmesinin otomatik olarak uzamasını istemeyen Roma, Dybala için bonservis bedeli talep etmiyor. Ancak Roma'dan yıllık 7,5 milyon euro alan Dybala'nın yapılan ilk görüşmelerde Galatasaray'dan 12 milyon euro istediği öğrenildi. Bu rakam sarı kırmızılıları ikiye böldü.



Sakatlık geçmişi de soru işaretlerine sebep olurken bazı yöneticilerin "Roma uzatmak istemezken neden biz alalım? Daha şampiyonluk primlerinin bir kısmını ödeyemedik, mali anlamda bize yük olur" diyerek transferi veto ettiği öğrenildi.