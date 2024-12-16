Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla muhteşem bir seri yakalayan Galatasaray, bu durumu yaza kadar sürdürüp mücadele ettiği iki kulvarda da şampiyonluğa uzanmak istiyor.

Sarı kırmızılılar, sezonun ikinci devresinde kadrosuna yapacağı takviyeler için de erkenden çalışamlara başladı. Gündemde birçok futbolcu var. Ancak bu isim dünyada büyük yankı uyandıracak.