Paul Pogba Manchester United'da da oynadı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)
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Yıldız futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta da Galatasaray'a haber gönderdi. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcu hakkında kararını verecek ancak aylarca sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Pogba ilk tercih haline gelmeyebilir.
Paul Pogba için birçok kulüp devrede (Takvim.com.tr Foto Arşiv)
"ENDİŞELİ BAKILABİLİR"
İspanya'da yayın yapan FootBoom isimli internet sitesi ise transfer süreci ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Site, Pogba hakkında; "Cezası mart ayı başına kadar ertelenen Pogba, kariyerinin yönünü belirleyecek önemli kararlarla karşı karşıya kalacak. Her ne kadar pek çok kulüp onun dönüşünü bekliyor olsa da devam eden sakatlık sorunları onun şansını zorlaştırıyor ve itibarını zedeleyebilir.
Manchester United ve Juventus gibi önemli takımlarda oynadı. Başarısının yanı sıra doping ve sakatlıklar nedeniyle endişeli bakılabilir."
Paul Pogba'nın hangi takıma imza atacağı merak konusu (Takvim.com.tr Foto Arşiv)
"Galatasaray daha önce birçok yüksek profilli oyuncuyla anlaştı ancak son dönemde bu çıtayı yükseltti. Pogba hamlesi bir yandan sportif olarak katkı sağlarken diğer yandan saha dışında da önemli bi etki yaratacaktır.
Pogba, Galatasaray forması giyerse etkisi muazzam olabilir. Özellikle olağanüstü yaratıcılığı ve dağılımıyla takımın hücumunu güçlendirmesi ile. Bununla birlikte, geri dönüş takvimi ve mevcut durumu gibi önemli faktörler, herhangi bir potansiyel anlaşma üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır."