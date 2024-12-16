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Galatasaray'a dünya yıldızını önerdiler: İtibarını zedeleyebilir!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmek ve yaz aylarında tüm kupaları müzesine götürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılıların gündeminde birbirinden önemli isimler var. Ancak listeye giren son yıldız, en az Victor Osimhen kadar ses getirecek gibi gözüküyor. Ancak bu hamlenin farklı etkileri de olabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 19:59 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 19:59
Galatasaray’a dünya yıldızını önerdiler: İtibarını zedeleyebilir!

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    Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla muhteşem bir seri yakalayan Galatasaray, bu durumu yaza kadar sürdürüp mücadele ettiği iki kulvarda da şampiyonluğa uzanmak istiyor.

    Sarı kırmızılılar, sezonun ikinci devresinde kadrosuna yapacağı takviyeler için de erkenden çalışamlara başladı. Gündemde birçok futbolcu var. Ancak bu isim dünyada büyük yankı uyandıracak.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak rakiplerine karşı psikolojik üstünlük sağlayan Cimbom, sportif olarak da Nijeryalı yıldızdan şu ana kadar beklediği katkıyı sonuna kadar aldı.

    Zira Osimhen çıktığı 13 karşılaşmada 10 gol atıp 5 de asist yaptı. 989 dakikada yakaladığı istatistik, kendisini Avrupa devlerinin listesine yeniden yazdırdı.

    Bu kez ise daha başka ve belki de popüler bir isim listede. Paul Pogba.

    Paul Pogba mart ayında sahalara dönmeye hazırlanıyor (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Paul Pogba mart ayında sahalara dönmeye hazırlanıyor (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    DOPİNGTEN CEZA ALDI

    105 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Manchester United'dan 2022 yazında Juventus'a geri dönen Paul Pogba, doping sebebiyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) 4 yıl ceza almıştı. Ancak sonrasında cezası 18 aya indirildi ve sezon bitmeden sahalara dönme şansı doğdu.

    Birçok Avrupa devi de Fransız orta sahayı kadrosuna katabilmek adına mücadele vermeye başladı ve yarışa girdi.

    Paul Pogba Manchester United'da da oynadı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Paul Pogba Manchester United'da da oynadı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    HABER GÖNDERDİ

    Yıldız futbolcunun menajeri Rafaela Pimenta da Galatasaray'a haber gönderdi. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcu hakkında kararını verecek ancak aylarca sahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Pogba ilk tercih haline gelmeyebilir.

    Paul Pogba için birçok kulüp devrede (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Paul Pogba için birçok kulüp devrede (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    "ENDİŞELİ BAKILABİLİR"

    İspanya'da yayın yapan FootBoom isimli internet sitesi ise transfer süreci ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Site, Pogba hakkında; "Cezası mart ayı başına kadar ertelenen Pogba, kariyerinin yönünü belirleyecek önemli kararlarla karşı karşıya kalacak. Her ne kadar pek çok kulüp onun dönüşünü bekliyor olsa da devam eden sakatlık sorunları onun şansını zorlaştırıyor ve itibarını zedeleyebilir.

    Manchester United ve Juventus gibi önemli takımlarda oynadı. Başarısının yanı sıra doping ve sakatlıklar nedeniyle endişeli bakılabilir."

    Paul Pogba'nın hangi takıma imza atacağı merak konusu (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Paul Pogba'nın hangi takıma imza atacağı merak konusu (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    "Galatasaray daha önce birçok yüksek profilli oyuncuyla anlaştı ancak son dönemde bu çıtayı yükseltti. Pogba hamlesi bir yandan sportif olarak katkı sağlarken diğer yandan saha dışında da önemli bi etki yaratacaktır.

    Pogba, Galatasaray forması giyerse etkisi muazzam olabilir. Özellikle olağanüstü yaratıcılığı ve dağılımıyla takımın hücumunu güçlendirmesi ile. Bununla birlikte, geri dönüş takvimi ve mevcut durumu gibi önemli faktörler, herhangi bir potansiyel anlaşma üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır."

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