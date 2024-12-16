Victor Osimhen için yönetime yaylım ateşi! "Tek duyduğumuz şey..."

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, yaz aylarında iki kupayı da kaldırmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

Sarı kırmızılılar, şu ana kadar iki kulvarda da oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi ve iddiasını en güçlü şekilde sürdürüyor.