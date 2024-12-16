Victor Osimhen için yönetime yaylım ateşi! "Tek duyduğumuz şey..."

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, yaz aylarında iki kupayı da kaldırmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.
Sarı kırmızılılar, şu ana kadar iki kulvarda da oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi ve iddiasını en güçlü şekilde sürdürüyor.
Victor Osimhen İtalyan medyasının gündeminden düşmüyor (AA)
Cimbom adına bu sezonun en çarpıcı transfer hamlesi Victor Osimhen olmuştu. Transferin son anlarında birçok talibine rağmen kadroya dahil edilen ve maaşının ödeneceği açıklanan dev forvet, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.
Kendisinden sonra Napoli forması giyen Romelu Lukaku ile koyaslanan yıldız oyuncu yine adını manşetlere yazdıdı. Hedefte ise İtalyan ekibinin yönetimi var.
Galatasaray, Victor Osimhen'i 6 milyon Euro'luk maaşının ödenmesi karşılığında kiralamıştı (AA)
DAVALIK OLACAKTI
Victor Osimhen, kulübü Napoli'nin paylaştığı bir Tiktok videosunda kendisiyle alay edildiği gerekçesiyle tepkide bulunmuştu. Menajeri Roberto Calenda da açıklama yaparak, "Napoli'nin TikTok resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video kamuya açık şekilde yayımlandı ve ardından, biraz geç kalındıktan sonra silindi" açıklamasında bulunmuştu.
Candela ayrıca medyada yer alan taraflı haberlerin ardından Napoli'nin bu tututmunun oyuncuya ciddi zarar verdiğini belirterek dava açabileceklerini söylemiş ve yasal yollara başvuracaklarını dile getirmişti.
Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki ipler kopmaya başladı.