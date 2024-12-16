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Victor Osimhen için yönetime yaylım ateşi! "Tek duyduğumuz şey..."

Tednyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon başında Victor Osimhen'i kiralayarak dünyada ses getiren bir hamle yapmıştı. Nijeryalı forvet, kadro dışı kaldığı İtalya'nın ardından Süper Lig'de tozu dumana katıp Avrupa'da da önemli goller atmıştı. Transfer süreci ile ilgili yankıların sürdüğü Osimhen için flaş sözler geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 17:40 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 17:40
Victor Osimhen için yönetime yaylım ateşi! Tek duyduğumuz şey...

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    Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, yaz aylarında iki kupayı da kaldırmak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

    Sarı kırmızılılar, şu ana kadar iki kulvarda da oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi ve iddiasını en güçlü şekilde sürdürüyor.

    Victor Osimhen İtalyan medyasının gündeminden düşmüyor (AA)Victor Osimhen İtalyan medyasının gündeminden düşmüyor (AA)

    Cimbom adına bu sezonun en çarpıcı transfer hamlesi Victor Osimhen olmuştu. Transferin son anlarında birçok talibine rağmen kadroya dahil edilen ve maaşının ödeneceği açıklanan dev forvet, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

    Kendisinden sonra Napoli forması giyen Romelu Lukaku ile koyaslanan yıldız oyuncu yine adını manşetlere yazdıdı. Hedefte ise İtalyan ekibinin yönetimi var.

    Galatasaray, Victor Osimhen'i 6 milyon Euro'luk maaşının ödenmesi karşılığında kiralamıştı (AA)Galatasaray, Victor Osimhen'i 6 milyon Euro'luk maaşının ödenmesi karşılığında kiralamıştı (AA)

    DAVALIK OLACAKTI

    Victor Osimhen, kulübü Napoli'nin paylaştığı bir Tiktok videosunda kendisiyle alay edildiği gerekçesiyle tepkide bulunmuştu. Menajeri Roberto Calenda da açıklama yaparak, "Napoli'nin TikTok resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video kamuya açık şekilde yayımlandı ve ardından, biraz geç kalındıktan sonra silindi" açıklamasında bulunmuştu.

    Candela ayrıca medyada yer alan taraflı haberlerin ardından Napoli'nin bu tututmunun oyuncuya ciddi zarar verdiğini belirterek dava açabileceklerini söylemiş ve yasal yollara başvuracaklarını dile getirmişti.

    Bu gelişmenin ardından taraflar arasındaki ipler kopmaya başladı.

    Victor Osimhen Napoli'de İtalya şampiyonluğu yaşamıştı (AA)Victor Osimhen Napoli'de İtalya şampiyonluğu yaşamıştı (AA)

    TRANSFERİ YÜZÜNDEN KADRO DIŞI KALDI

    Galatasaray'ın transfer etmesinden önce kadro dışı kalan Victor Osimhen için birçok iddia ortaya atılmıştı. Golcü futbolcunun kendisine talip olan takımları geri çevirmesinden dolayı bu kararın alındığı İtalyan medyasında yer bulmuştu.

    Özellikle Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin bu süreçte hem bonservisini karşılamayı kabul etmesi hem de maaşının çok daha üzerinde bir ücreti taahhüt etmesine rağmen süreç olumlu tamamlanmamış ve Osimhen kadro dışı bırakılmıştı.

    Romelu Lukaku (REUTERS)Romelu Lukaku (REUTERS)

    YENİ GOLCÜ LUKAKU

    Napoli'nin başına geçen Antonio Conte, forvet bölgesinde tanıdık bir ismi açıklamış ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattığını duyurmuştu. 30 milyon Euro ödenen Belçikalı forvet, şu ana kadar 16 maça çıkmış ve 6 gol atıp 5 asit yapmıştı. Ancak bu durum tribünlerde ve medyada pek karşılık bulmadı.

    Adı sürekli Victor Osimhen ile kıyaslanan yıldız oyuncu hep yetersiz görüldü.

    Victor Osimhen Galatasaray'daki formuyla herkesi kıskandırıyor (AA)Victor Osimhen Galatasaray'daki formuyla herkesi kıskandırıyor (AA)

    YÖNETİME YAYLIM ATEŞİ

    Sezon başından bu yana takımdan neden ayrıldığu sorgulanan ve alınan kötü sonuçlarda ismi sık sık gündeme gelmesinin yanı sıra Lukaku ile de karşılaştırılan Victor Osimhen için dikkat çeken ifadeler kullanılıyor.

    Yapıları bakımından farklı iki profile sahip forvetlerden Nijeryalının ağır bastığını düşünenlerin sayısı bir hayli fazla.

    Repubblica'dan Antonio Corbo ise süreç ile ilgili olarak; "Ölümcül bir forvet almak ve sözleşme imzalamak önemli. Ancak kimsenin engellemeye çalışmadığı ve takımda nayrılan Osimhen'in kaderinin belirlenmesini beklerken tek duyduğumuz şey 'Victor ayrılmak istiyor' oldu" dedi.

    Bu sözlerin transfer süecinin tek taraflı yönetildiğyle ilgili olduğuna vurgu yapıldı.

    Napoli'de yaşadığı şampiyonlukla birlikte efsaneler arasına girmeyi de başaran Osimhen'in dönüşü için halen umutlu olan taraftarlar mevcut.

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