Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

FRANSA'DAN İSTİYORLAR

Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması ile ilgili olarak gereken kolaylığı sağlamaya hazır olan Galatasaray'da yönetim, resmi teklif gelmesi halinde gereken kolaylık gösterilecek. Rennes'in devreye girdiği söylenilen Ziyech için ilk görüşme gerçekleştirildi. Ancak Arap takımları da aportta bekliyor.

YUSUF DA AYRILACAK

Ziyech'in ardından takımdan gönderilecek isim ise Yusuf Demir. Avusturyalı futbolcu için yine yıldız 10 numaradaki gibi teklifler dinlenecek. İlk hedef maç performansı ve deneyimi kazandırabilmek. Eğer bonservis için de öneri yapılırsa değerlendirilecek.

NELSSON'UN DA BİLETİ KESİLDİ

Kopenhag'dan transfer edilen ve uzun süredir de birçok takımın listesinde bulunan Victor Nelsson ile de yollar ayrılacak. Okan Buruk ile yıldızı barışmayan Danimarkalı futbolcu için Ocak ayında teklifler bekleniyor.

LINDELOF BOMBASI

İtalyan basınına göre teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine stoper arayışına başlayan Galatasaray'da gündeme Victor Lindelöf geldi. 2017'de Benfica'dan transfer olan sarı İsveçli futbolcu listeye eklendi. TuttoMercatoWeb'e göre Manchester United'dan ayrılması yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

JUVENTUS DA DEVREDE

35 milyon Euro'ya transfer olduğu Manchester United'da bu sezon sadece 8 maçta 294 dakika süre buldu. Gol veya asist katkısında bulunamadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Ayrıca transferde de yalnız değil. Zira habere göre Juventus da İsveçli soperi kadrosuna katmayi hedefliyor. TuttoMercatoWeb'de Lindelöf'ün Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edildi.