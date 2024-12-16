Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

TRANSFERDE HIZ KESMEK YOK
Galatasaray'ın Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde kadrosuna katabilmek adına belirlediği isimler konusunda görüşmeler hız kazanacak. Ayrıca izleme ekibinin raporu da büyük önem taşıyor. Zira genç oyuncular kadar deneyimli futbolcular konusunda da istişareler yapılıyor.
YİNE YILDIZ YAĞACAK
Son dönemde önemli futbolcuları kadrosuna katan ve İstanbul'da şov yapan Galatasaray yine haraketli bir dönem geçirecek. Güçlendirilmesi beklenen mevkilerde dünya yıldızlarına imza attırmak isteyen yönetim, Ocak aynı beklemeden çalışmalarını hızlandırdı.
FORVET HAMLESİ YAPILACAK
Sarı kırmızılı ekibin ara transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri Mauro Icardi'nin durumu. Arjantinli futbolcunun sezonu kapatmasının ardından transferdeki rota belirlenmeye çalışılıyor. İtalya ağırlıklı yürütülen operasyonda bir dünya yıldızının imza atması bekleniyor.
ORTA SAHAYA DA TRANSFER
Teknik direktör Okan Buruk, forvetin yanı sıra orta saha konusunda da takviye talep etti. Deneyimli çalıştırıcının elinin zayıflamasını istemeyen Başkan Dursun Özbek, ekibiyle birlikte transferde büyük özveri gösteriyor. Ayrılacak futbolculara göre kontenjan bakımından rahat edilmenin hesapları yapılıyor.
İLK YOLCU ZIYECH!
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki rotası da belli oldu. Gelecek isimler kadar gidecekler de büyük rol oynayacak. İlk futbolcu ise Hakim Ziyech. Faslı yıldızın kötü performansının yanı sıra sonra Malmö maçındaki görüntüsü artık sarı kırmızılı formayla vedalaşacağının habercisi oldu.