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Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüsleyerek beşinci yıldızı takmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar ayrıca transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Ara dönemde kadrosuna katmak istediği futbolcular için görüşmelere başlayan Cimbom'un en çok önem verdiği bölgelerin başında stoper var. Takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'un yerine yine bir kuzeyli geliyor. Dünya yıldızı futbolcu için girişim yapılacak. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 00:47 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 00:49
Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

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    Şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakiplerinin önünde bulunan Galatasaray, mayıs ayında mutlu sona ulaşmanın yanı sıra Avrupa'da da kupa kaldırmayı arzuluyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahada mücadele veren Aslan'da yönetim de transfer konusunda yoğun mesai harcıyor. Belirlenen bölgeler için yapılacak takviyeler giderek netleşiyor.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
    Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, toplamda 25. kez adını zirveye yazdırmayı hedefliyor. Şu ana kadar 14 maça çıkan Cimbom 12 karşılaşmadan 3 puanla ayrılırken Kasımpaşa ve Eyüpspor ile berabere kaldı. Yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenerek derbilerde üstünlük kurdu.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    AVRUPA'DA ZİRVE GRUBUNDA
    Young Boys'a elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam eden Okan Buruk ve öğrencileri, ilk kez uygulanan lig formatında da yenilmedi. PAOK, Elfsborg ve Tottenham karşısında alınan 3 puanların haricinde nispeten daha aşağıda olarak görülen Rigas ve Malmö deplasmanlarından beraberliklerle dönüldü. Şu anda 11 puanı bulunan Galatasaray, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    TRANSFERDE HIZ KESMEK YOK
    Galatasaray'ın Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde kadrosuna katabilmek adına belirlediği isimler konusunda görüşmeler hız kazanacak. Ayrıca izleme ekibinin raporu da büyük önem taşıyor. Zira genç oyuncular kadar deneyimli futbolcular konusunda da istişareler yapılıyor.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    YİNE YILDIZ YAĞACAK
    Son dönemde önemli futbolcuları kadrosuna katan ve İstanbul'da şov yapan Galatasaray yine haraketli bir dönem geçirecek. Güçlendirilmesi beklenen mevkilerde dünya yıldızlarına imza attırmak isteyen yönetim, Ocak aynı beklemeden çalışmalarını hızlandırdı.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    FORVET HAMLESİ YAPILACAK
    Sarı kırmızılı ekibin ara transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri Mauro Icardi'nin durumu. Arjantinli futbolcunun sezonu kapatmasının ardından transferdeki rota belirlenmeye çalışılıyor. İtalya ağırlıklı yürütülen operasyonda bir dünya yıldızının imza atması bekleniyor.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    ORTA SAHAYA DA TRANSFER
    Teknik direktör Okan Buruk, forvetin yanı sıra orta saha konusunda da takviye talep etti. Deneyimli çalıştırıcının elinin zayıflamasını istemeyen Başkan Dursun Özbek, ekibiyle birlikte transferde büyük özveri gösteriyor. Ayrılacak futbolculara göre kontenjan bakımından rahat edilmenin hesapları yapılıyor.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    İLK YOLCU ZIYECH!
    Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki rotası da belli oldu. Gelecek isimler kadar gidecekler de büyük rol oynayacak. İlk futbolcu ise Hakim Ziyech. Faslı yıldızın kötü performansının yanı sıra sonra Malmö maçındaki görüntüsü artık sarı kırmızılı formayla vedalaşacağının habercisi oldu.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    FRANSA'DAN İSTİYORLAR
    Yıldız futbolcunun takımdan ayrılması ile ilgili olarak gereken kolaylığı sağlamaya hazır olan Galatasaray'da yönetim, resmi teklif gelmesi halinde gereken kolaylık gösterilecek. Rennes'in devreye girdiği söylenilen Ziyech için ilk görüşme gerçekleştirildi. Ancak Arap takımları da aportta bekliyor.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    YUSUF DA AYRILACAK
    Ziyech'in ardından takımdan gönderilecek isim ise Yusuf Demir. Avusturyalı futbolcu için yine yıldız 10 numaradaki gibi teklifler dinlenecek. İlk hedef maç performansı ve deneyimi kazandırabilmek. Eğer bonservis için de öneri yapılırsa değerlendirilecek.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    NELSSON'UN DA BİLETİ KESİLDİ
    Kopenhag'dan transfer edilen ve uzun süredir de birçok takımın listesinde bulunan Victor Nelsson ile de yollar ayrılacak. Okan Buruk ile yıldızı barışmayan Danimarkalı futbolcu için Ocak ayında teklifler bekleniyor.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    LINDELOF BOMBASI
    İtalyan basınına göre teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine stoper arayışına başlayan Galatasaray'da gündeme Victor Lindelöf geldi. 2017'de Benfica'dan transfer olan sarı İsveçli futbolcu listeye eklendi. TuttoMercatoWeb'e göre Manchester United'dan ayrılması yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

    JUVENTUS DA DEVREDE
    35 milyon Euro'ya transfer olduğu Manchester United'da bu sezon sadece 8 maçta 294 dakika süre buldu. Gol veya asist katkısında bulunamadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Ayrıca transferde de yalnız değil. Zira habere göre Juventus da İsveçli soperi kadrosuna katmayi hedefliyor. TuttoMercatoWeb'de Lindelöf'ün Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edildi.

    Galatasaray’a bir kuzeyli daha! Nelsson sonrası savunma lideri bulundu

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