Beşiktaş’ta taraftarlar futbolcularla görüştü!

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a deplasmanda mağlup olmasının ardından taraftarlar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.



Adana deplasmanından dönen Beşiktaş taraftarları, tesislerde kaptan Mert Günok'un yanı sıra Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile konuştu.



Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculardan formanın hakkını vermelerini, sahada camiaya yakışır şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.



Beşiktaşlı futbolcular, taraftarları üzdükleri için özür dilerken, Alanyaspor karşılaşmasında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdiler.



Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, tezahüratlar yaparak tesislerden ayrıldı.