Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Siyah beyazlılar, karşılaşmayı Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Siyah beyazlılar, karşılaşmayı Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası içine doğru pasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.
11. dakikada ceza sahası önündeki Yusuf Barasi'den aldığı topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.
13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda, Mert bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
34. dakikada Can Keleş'in sağ kanatta ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.
39. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün bitirdi.
TOPRAKTEPE'DEN DEĞİŞİKLİKLER
Adana Demirspor ile Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri derbinin başlangıç kadrosundan 3 değişiklik yaptı.
Sakatlıkları nedeniyle Ciro Immobile ve Milot Rashica kadroda yer almazken, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gedson Fernandes de bu maçta forma giyemedi. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Can Keleş, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy sahaya çıktı.
CHAMBERLAIN VE CAN İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında Alexander Oxlade-Chamberin ve Can Keleş ilk defa 11'de görev yaptı. İngiliz futbolcu geçen hafta Fenerbahçe karşısında attığı gol sonrasında Gedson'un da yokluğunda fomrayı kaparken Can ise Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle sahaya sürüldü.
2 İSİM KULÜBEYE ÇEKİLDİ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Beşiktaş ile oynanan maçta, Göztepe karşılaşmasının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı. Geçeb haftaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan Jovan Manev ve Tayfun Aydoğan bu kez yedek kulübesinde yer aldı. Dalcı, bu oyuncuların yerine Semih Güler ve Abat Aimbetov'u ilk 11'de sahaya sürdü.
YUSUF 5. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon aldığı ceza sonrasında -1 puanda bulunan Adana Demirspor, iki Yusuf ile ayakta durmaya çalışıyor. Hollanda'dan transfer edilen Yusuf Barası takımının Beşiktaş karşısında ilk golünü kaydetti. Bu sezon ise sayısını 5'e yükseltti. Yusuf Sarı ise ikinci golde Abat Aimbetov'a asist yapan isim oldu.
TRİBÜNLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER
İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş'ta futbolcular, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.
BEŞİKTAŞLI 2 OYUNCUDAN İLK
Adana Demirspor karşısında Al Musrati ilk defa Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Tayyip Talha Sanuç ise ilk kez ligde kırmızı kart gördü..