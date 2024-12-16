SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kartal'a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor'a 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Siyah beyazlılar, son galibiyetini geçen sezonun mayıs ayında alan rakibine karşı ilk yarıyı Yusuf Barası ve Abat Aimbetov'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Devre arasında futbolcular, tribünlerden özür diledi. İkinci yarıda Al Musrati siyah beyazlı forma ile ilk lig golünü atıp farkı 1'e indirse de geri kalan sürede skor değişmedi ve maç 2-1 sona erdi. Böylelikle Kara Kartal, Fenerbahçe derbisinden sonra puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 21:15
Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Siyah beyazlılar, karşılaşmayı Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı.

    Adana Demirspor'un attığı gol (AA)Adana Demirspor'un attığı gol (AA)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    10. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası içine doğru pasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.

    11. dakikada ceza sahası önündeki Yusuf Barasi'den aldığı topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.

    13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda, Mert bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi.

    31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Tolga Kalender'in kafayla müdahalesi sonrası Yusuf Barasi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

    34. dakikada Can Keleş'in sağ kanatta ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.

    39. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında kale sahası içinde Aimbetov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

    Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün bitirdi.

    Can Keleş (AA)Can Keleş (AA)

    TOPRAKTEPE'DEN DEĞİŞİKLİKLER

    Adana Demirspor ile Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Serdar Topraktepe, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri derbinin başlangıç kadrosundan 3 değişiklik yaptı.

    Sakatlıkları nedeniyle Ciro Immobile ve Milot Rashica kadroda yer almazken, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gedson Fernandes de bu maçta forma giyemedi. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Can Keleş, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy sahaya çıktı.

    Alexander Oxlade-Chamberlain (AA)Alexander Oxlade-Chamberlain (AA)

    CHAMBERLAIN VE CAN İLK KEZ 11'DE

    Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında Alexander Oxlade-Chamberin ve Can Keleş ilk defa 11'de görev yaptı. İngiliz futbolcu geçen hafta Fenerbahçe karşısında attığı gol sonrasında Gedson'un da yokluğunda fomrayı kaparken Can ise Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle sahaya sürüldü.

    Adana Demirspor'un gol sonrası sevinci (AA)Adana Demirspor'un gol sonrası sevinci (AA)

    2 İSİM KULÜBEYE ÇEKİLDİ

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Beşiktaş ile oynanan maçta, Göztepe karşılaşmasının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı. Geçeb haftaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan Jovan Manev ve Tayfun Aydoğan bu kez yedek kulübesinde yer aldı. Dalcı, bu oyuncuların yerine Semih Güler ve Abat Aimbetov'u ilk 11'de sahaya sürdü.

    Yusuf Barası (AA)Yusuf Barası (AA)

    YUSUF 5. GOLÜNÜ ATTI

    Bu sezon aldığı ceza sonrasında -1 puanda bulunan Adana Demirspor, iki Yusuf ile ayakta durmaya çalışıyor. Hollanda'dan transfer edilen Yusuf Barası takımının Beşiktaş karşısında ilk golünü kaydetti. Bu sezon ise sayısını 5'e yükseltti. Yusuf Sarı ise ikinci golde Abat Aimbetov'a asist yapan isim oldu.

    TRİBÜNLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER

    İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş'ta futbolcular, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi.

    BEŞİKTAŞLI 2 OYUNCUDAN İLK

    Adana Demirspor karşısında Al Musrati ilk defa Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Tayyip Talha Sanuç ise ilk kez ligde kırmızı kart gördü..

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’a büyük övgü! ABD Başkanı Donald Trump: Çok akıllı bir adam ve çok güçlü
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete SGK borçları eleştirisi: kırk dereden kırk kova su getiriyorlar
    Galatasaray - Trabzonspor | CANLI
    Son dakika | Almanya Başbakanı Scholz güven oyu alamadı! Erken seçim süreci başladı
    Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi
    Mülteci Esad’dan günah çıkarma satırları! Lazkiye’den Moskova’ya kaçtım dedi TAKVİM’i doğruladı | Rus üssünde saklandım itirafı
    AFAD ekibi Sednaya’da! 43 araç 120 personel
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Suriye’de esas mesele toprak bütünlüğü
    Pazarlıkta 2. toplantı! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
    Bakanlık CHP’li 6 belediyeye prim haciz işlemi uyguladı: Hesaplara bloke konuldu
    ABD’li The Washington Post’tan skandal makale! MİT’in operasyonlarını hedef aldı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i masum gösterme çabaları!
    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 7 imza
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Suriye açıklaması: Zulüm devri kapanmıştır
    Beşar Esad Suriye halkının 250 milyon dolarını Moskova’ya böyle taşımış! Financial Times’tan dikkat çeken iddia
    Şam’ın fethine tasavvufi bakış! Ekrem Demirli Konevi’nin Hz. Peygamber rüyasını anlattı: Kısık sesler, cılız nefesler, yakındır abad olacak beldeler