Kartal’a demir yumruk! Beşiktaş Adana Demirspor’a 2-1 yenildi

Alexander Oxlade-Chamberlain (AA) CHAMBERLAIN VE CAN İLK KEZ 11'DE Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında Alexander Oxlade-Chamberin ve Can Keleş ilk defa 11'de görev yaptı. İngiliz futbolcu geçen hafta Fenerbahçe karşısında attığı gol sonrasında Gedson'un da yokluğunda fomrayı kaparken Can ise Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle sahaya sürüldü.

Adana Demirspor'un gol sonrası sevinci (AA) 2 İSİM KULÜBEYE ÇEKİLDİ Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Beşiktaş ile oynanan maçta, Göztepe karşılaşmasının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı. Geçeb haftaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan Jovan Manev ve Tayfun Aydoğan bu kez yedek kulübesinde yer aldı. Dalcı, bu oyuncuların yerine Semih Güler ve Abat Aimbetov'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Yusuf Barası (AA) YUSUF 5. GOLÜNÜ ATTI Bu sezon aldığı ceza sonrasında -1 puanda bulunan Adana Demirspor, iki Yusuf ile ayakta durmaya çalışıyor. Hollanda'dan transfer edilen Yusuf Barası takımının Beşiktaş karşısında ilk golünü kaydetti. Bu sezon ise sayısını 5'e yükseltti. Yusuf Sarı ise ikinci golde Abat Aimbetov'a asist yapan isim oldu. TRİBÜNLERDEN ÖZÜR DİLEDİLER İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş'ta futbolcular, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi. BEŞİKTAŞLI 2 OYUNCUDAN İLK Adana Demirspor karşısında Al Musrati ilk defa Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Tayyip Talha Sanuç ise ilk kez ligde kırmızı kart gördü..