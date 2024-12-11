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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı. Bu doğrultuda eski yıldızını da listeye alan Aslan, flaş bir transfere imza atabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:40 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:40
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 4. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

Son oynanan Sivasspor maçında 10 kişi kalması ve geri düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmasını bilen Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a takılmasıyla birlikte puan farkını da 6'ya çıkarmış oldu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

6 puanlık farkın yanı sıra Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, ikili averajda da rakibinin önünde yer alıyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

GÖZLER TRANSFERDE

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

ARIAS'A SANCHEZ TAKİBİ

Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Jhon Arias için Davinson Sanchez de devreye girdi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

DEFANSA TAKVİYE ŞART

Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

OZAN KABAK SESLERİ

2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

NELSSON YERİNE OZAN

Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

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