Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor

DEFANSA TAKVİYE ŞART

Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.