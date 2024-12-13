Trabzonspor’dan Adama Traore bombası!

Başkan Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş'in transfer raporunu sunduğunu ve birkaç futbolcuyla görüşmelere başladıklarını dile getirdi.



Bu isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz devinin, daha önce de gündeme gelen Premier Lig ekibi Fulham'ın dünyaca ünlü hücum oyuncusu Adama Traore ile ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mali asıllı İspanyol futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği belirtiliyor.

Adama Traore. (Arşiv)



BONSERVİSSİZ GELEBİLİR



İspanya Milli Takım formasını 8 kez giyen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon 14'ü Premier Lig'de toplam 15 maça çıktı. 1 gol ve 3 asist üretti. Barcelona altyapısından yetişen, güçlü fiziği ve hızı ile dikkat çeken Traore; sağ kanat, sol kanat ve forvette görev yapabiliyor. Piyasa değeri 9 milyon euro alan 1.78 boyundaki futbolcu için devre arasında hamle yapılacağı vurgulanıyor. Bordo mavili yönetim, dünyaca ünlü futbolcunun transferini bonservis bedeli ödemeden bitirmeyi planlıyor.