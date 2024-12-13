Galatasaray’da sakatlık krizi!

Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un sakatlıkları sebebiyle forma giyemediği Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in de sakatlanması, teknik direktör Okan Buruk için büyük bir problem oluşturdu.



UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir maçta yaşanan bu sakatlık, Galatasaray'ın savunma hattında yeni arayışlara yönelmesine sebep olabilir. Deneyimli teknik adamın gözü artık Trabzonspor ile oynanacak olan kritik lig maçına dönecek. Birbirinden önemli eksiklerin yerini doldurmaya çalışacak olan Buruk'u hayli zorlu birkaç gün bekliyor.