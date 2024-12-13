İsmail Yüksek 100. maçına çıkacak!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak.



İsmail Yüksek, 2020-2021 sezonunun 19. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oyuna dahil olup 12 dakika sahada kalarak Fenerbahçe'deki macerasına başladı.



Önce Adana Demirspor ardından da Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, 2022-2023 sezonu başında takıma geri döndü.



Bu sezon 11'i Trendyol Süper Lig, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 19 müsabakada sahada kalan Yüksek, bu maçlarda 1189 dakika forma giydi.



Son oynanan Athletic Bilbao karşılaşmasıyla Fenerbahçe'deki 99. resmi maçına çıkan İsmail Yüksek, toplamda 6 bin 428 dakika forma giyerken 2 gol atıp 7 asist yaptı.



İsmail Yüksek, Trendyol Süper Lig'de ise Fenerbahçe formasıyla 61 kez sahaya çıktı.