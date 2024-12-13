A Milli Takım’ın Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu!

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri için heyecan başladı. RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU! 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kuraları çekildi. 4'lü grupta yer alan 'Bizim Çocuklar'ın rakipleri de belli oldu. Millilerin grubu şöyle; Hollanda - İspanya maçı galibi

TÜRKİYE

Gürcistan

Bulgaristan TANIDIK RAKİPLER



Türkiye, EURO 2024'te gruplarda karşılaştığı Gürcistan ve çeyrek finalde karşılaştığı Hollanda ile aynı grupta yer alıyor.