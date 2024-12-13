A Milli Takım’ın Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu!

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa elemeleri için heyecan başladı.
RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!
2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kuraları çekildi. 4'lü grupta yer alan 'Bizim Çocuklar'ın rakipleri de belli oldu.
Millilerin grubu şöyle;
Hollanda - İspanya maçı galibi
TÜRKİYE
Gürcistan
Bulgaristan
TANIDIK RAKİPLER
Türkiye, EURO 2024'te gruplarda karşılaştığı Gürcistan ve çeyrek finalde karşılaştığı Hollanda ile aynı grupta yer alıyor.
Türkiye, 2002'den bu yana Dünya Kupası'na katılamıyor. (AA)
DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN 16 ÜLKE GİDECEK
Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
Milliler, mart ayında UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. (AA)
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.