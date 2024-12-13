Ali Koç futbolculara moral verdi (DHA)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Futbol çok dinamik. 1 haftada nereden nereye geldik... Hiç canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız. İki tane iyi galibiyet alacaksınız. Özellikle pazar günü başlayacak bu. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Bir hafta sonra bambaşka yerde de olabiliriz. Benim sizden tek ricam; tam birlik, beraberlik zamanı. Şikayet mikayet yok. Birlik, beraberlik takımı olma zamanı. Dediğim gibi kaybedilmiş hiçbir şey yok. UEFA'da da Play-Off'a kalacağız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Olmamamız için hiçbir sebep yok. Onun için birbirinize kenetlenin, birbirinize sarılın ve birbirinizi motive edin"