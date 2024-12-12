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Serdar Topraktepe'den mağlubiyet sözleri: Basit goller yedik

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, maçla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 02:04 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 02:04
Serdar Topraktepe’den mağlubiyet sözleri: Basit goller yedik

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Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Norveç'te 2-1 yenildikleri Bodo/Glimt mücadelesinin ardından konuştu.

Serdar Topraktepe (İHA)Serdar Topraktepe (İHA)

"KARŞILIK VERDİK AMA YENİLDİK"

Topraktepe puansız ayrıldıkları maçın ardından şunları söyledi;

"İlk başladığımızda oyun planımızı yapıyorduk. Bunun neticesini aldık, golü bulduk. Hatta Rafa ikiyi yapabilirdi. Olmadı. Ondan sonra yediğimiz basit goller takımı demoralize etti. İkinci yarıda bunu düzeltmek için sahaya çıktık ama ilk 15 dakikada bocaladık. Yorgunluklar oldu. Oyuncu değiştirdik. Son dakikalarda pozisyonlarımız vardı. Berabere de bitebilirdi. İlk 30 dakikayı süre olarak uzatabilirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum.

Oyuncu tercihlerimle ilgili soru işaretim yok. İki takım da iyi mücadele etti. Bodo takımı da iyi bir takım, iyi mücadele ettiler. Biz de onlara karşılık verdik ama neticede mağlup ayrıldık."

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