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Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

Ülkemizi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta geride kaldı. Birbirinden iddialı takımların mücadelesine sahne olan gecede çok sayıda gol atıldı. İşte alnıan sonuçlar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 02:33 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 02:35
Avrupa Ligi’nde 6. hafta maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası sona erdi. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bu hafta sahadan istediği sonuçlarla ayrılamadı. Fenerbahçe, Kadıköy'de İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Galatasaray, İsveç'te karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş ise Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt karşısında 2-1'lik yenilgi aldı.

Lazio Ajax'ı Amsterdam'da yendi (AFP)Lazio Ajax'ı Amsterdam'da yendi (AFP)

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya): 0-2

Roma (İtalya)-Braga (Portekiz): 3-0

Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda): 0-0

PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 5-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere): 1-2

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2

Malmö (İsveç)-Galatasaray: 2-2

Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya): 0-0

Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka): 2-0

Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya): 1-3

Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere): 1-1

Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika): 1-2

Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0

Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya): 2-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş: 2-1

Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

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