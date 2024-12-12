Avrupa Ligi’nde 6. hafta maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası sona erdi. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bu hafta sahadan istediği sonuçlarla ayrılamadı. Fenerbahçe, Kadıköy'de İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Galatasaray, İsveç'te karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Beşiktaş ise Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt karşısında 2-1'lik yenilgi aldı.