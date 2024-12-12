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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu maça devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Davinson Sanchez, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Okan Buruk, öğrencisi hakkındaki son durumu paylaştı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:18 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 02:19
Galatasaray’da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu maça devam edemedi

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaştığı mücadelede Davinson Sanchez, 32. dakikada sakatlık geçirdi. Kolombiyalı stoper yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

Yapılan değişiklik sonrasında Berkan Kutlu stopere geçti.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşma sonrasında konuşan teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez hakkında; "Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'un herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor." dedi.

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