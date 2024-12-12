Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaştığı mücadelede Davinson Sanchez, 32. dakikada sakatlık geçirdi. Kolombiyalı stoper yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.
Yapılan değişiklik sonrasında Berkan Kutlu stopere geçti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaştığı mücadelede Davinson Sanchez, 32. dakikada sakatlık geçirdi. Kolombiyalı stoper yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.
Yapılan değişiklik sonrasında Berkan Kutlu stopere geçti.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Karşılaşma sonrasında konuşan teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez hakkında; "Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'un herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor." dedi.