Davinson Sanchez (AA)

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Karşılaşma sonrasında konuşan teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez hakkında; "Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Onunla ilgili bakacağız. Jelert'te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson'un herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi. Bu zor dönemde oyuncu azaldıkça benim için de işler zorlaşıyor." dedi.