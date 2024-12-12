İsveç’te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR
12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.
16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı.
24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.
30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
3. dakikada Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.
56. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı bir kez daha alan Yunus'un yerden düzgün vuruşunda, top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.
63. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Persson'da kaldı.
84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda çalımlarla ilerleyen Taha Ali'nin şutunda, kaleci Muslera direk dibinde topu kornere çeldi.
88. dakikada Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera topu güçlükle kornere gönderdi.
90+2. dakikada Malmö skoru 2-2 yaptı. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Pena, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top yan direğe çarparak filelerle buluştu.
Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
GOLLER
Malmö, Erik Botheim ile öne geçti
Malmö, Botheim ile öne geçti. pic.twitter.com/y1HiruA2mq— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
GOOLL!! Elias Jelert atıyor Galatasaray beraberliği yakalıyor! İsveç'te şimdi beraberlik var!
⚽GOOLL!! Elias Jelert atıyor Galatasaray beraberliği yakalıyor! İsveç'te şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/SiSumNNSZO— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
GOOOLLL! Yunus Akgün!!! Mertens'le al veri yaptı golünü attı! Galatasaray 1-0'dan döndü!
⚽GOOOLLL! Yunus Akgün!!! Mertens'le al veri yaptı golünü attı! Galatasaray 1-0'dan döndü! pic.twitter.com/uWjBBTVR2L— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
Malmö, Pena ile beraberliği yakaladı.
Malmö, Pena ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/pxtsM74XCX— TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024
METEHAN BALTACI AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın Malmö ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Metehan Baltacı ilk 11'de yer aldı. Genç stoper, Sivasspor karşısında gördüğü kırmızı karta rağmen Okan Buruk tarafından sahaya sürüldü. Metehan Hollanda'daki AZ Alkmaar maçında oyuna sonradan girmiş ve ikinci devre görev yapmıştı.
ABDÜLKERİM GERİ DÖNDÜ
Süper Lig'de Galatasaray'ın ikinci puan kaybını yaşadığı Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, Malmö karşılaşmasıyla birlikte yeniden ilk 11'de yer aldı. Milli stoper, kritik süreçte oynamak istediğini Okan Buruk'a bildirerek özveri gösterip sorumluluk aldı.
SANCHEZ DEVAM EDEMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında Davinson Sanchez sakatlık geçirdi. 32. dakikada yaşanan şok sonrasında Kolombiyalı stoper oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Deneyimli futbolcunun yerine Berkan defansın ortasında görev yaptı.
JELERT AÇILIŞI YAPTI
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Elias Jelert, şu ana kadar gösterdiği performansla herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu, ülkesi Damimarka gibi kuzeyde bulunan İsveç'te ilk kez gol sevinci yaşadı.
Genç oyuncu skoru beraberliğe getiren isim oldu.
YUNUS'TAN 5. GOL
Bu sezon Galatasaray'ın yıldızı olarak yeni bir transfer etkisi yaratan Yunus Akgün, Malmö maçında da ağları havalandırdı. Milli futbolcu, skor 1-1 iken sahneye çıktı ve takımını öne geçirem golü attı. Böylelikle Avrupa Ligi'nde 5. kez ağları havalandırmış oldu.