SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İsveç'te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 6. haftada Malmö ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadelede Erik Botheim'in golü ile 1-0 yenik duruma düştü. Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrasında oyuna giren Kerem Demirbay'ın asistiyle yeni transferlerden Elias Jelert skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devrede Avrupa Ligi'nin golcüsü Yunus Akgün sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip uzatmalarda skoru dengeledi ve maç 2-2 sona erdi. İşte Malmö - Galatasaray maçında yaşananlar ve atılan goller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 22:55
İsveç’te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşılaştığı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Yunus Akgün Avrupa Ligi'nde 5. golünü attı (AA)Yunus Akgün Avrupa Ligi'nde 5. golünü attı (AA)

MALMÖ - GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

12. dakikada sarı-kırmızılı ekibin çıkarken kaptırdığı topu alan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Altıpas gerisine hareketlenen Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

16. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından top son olarak sol çaprazdaki Bolin'e geldi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, araya giren Metehan Baltacı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Persson'da kaldı.

24. dakikada Malmö 1-0 öne geçti. Larsen'in sağdan ortasında altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim'in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlara gitti.

30. dakikada Sara'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Sara'nın rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Malmö'de Christiansen ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Muslera, sağına uçarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

43. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında altıpas gerisine hareketlenen Jelert'in vurduğu top filelerle buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

3. dakikada Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

56. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı bir kez daha alan Yunus'un yerden düzgün vuruşunda, top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.

63. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Persson'da kaldı.

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda çalımlarla ilerleyen Taha Ali'nin şutunda, kaleci Muslera direk dibinde topu kornere çeldi.

88. dakikada Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera topu güçlükle kornere gönderdi.

90+2. dakikada Malmö skoru 2-2 yaptı. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Pena, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top yan direğe çarparak filelerle buluştu.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Yunus Akgün'ün golü sonrası Galatasaraylı futbolcuların sevinci (AA)Yunus Akgün'ün golü sonrası Galatasaraylı futbolcuların sevinci (AA)

GOLLER

Malmö, Erik Botheim ile öne geçti

GOOLL!! Elias Jelert atıyor Galatasaray beraberliği yakalıyor! İsveç'te şimdi beraberlik var!

GOOOLLL! Yunus Akgün!!! Mertens'le al veri yaptı golünü attı! Galatasaray 1-0'dan döndü!

Malmö, Pena ile beraberliği yakaladı.

Metehan Baltacı (AA)Metehan Baltacı (AA)

METEHAN BALTACI AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Malmö ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Metehan Baltacı ilk 11'de yer aldı. Genç stoper, Sivasspor karşısında gördüğü kırmızı karta rağmen Okan Buruk tarafından sahaya sürüldü. Metehan Hollanda'daki AZ Alkmaar maçında oyuna sonradan girmiş ve ikinci devre görev yapmıştı.

Abdülkerim Durmaz sakatlıktan geri döndü (AA)Abdülkerim Durmaz sakatlıktan geri döndü (AA)

ABDÜLKERİM GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'de Galatasaray'ın ikinci puan kaybını yaşadığı Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, Malmö karşılaşmasıyla birlikte yeniden ilk 11'de yer aldı. Milli stoper, kritik süreçte oynamak istediğini Okan Buruk'a bildirerek özveri gösterip sorumluluk aldı.

Davinson Sanchez'in değişikliği sonrası Berkan Kutlu stopere geçti (AA)Davinson Sanchez'in değişikliği sonrası Berkan Kutlu stopere geçti (AA)

SANCHEZ DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Davinson Sanchez sakatlık geçirdi. 32. dakikada yaşanan şok sonrasında Kolombiyalı stoper oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Deneyimli futbolcunun yerine Berkan defansın ortasında görev yaptı.

Elias Jelert (AFP)Elias Jelert (AFP)

JELERT AÇILIŞI YAPTI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Elias Jelert, şu ana kadar gösterdiği performansla herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı kırmızılıların Danimarkalı futbolcusu, ülkesi Damimarka gibi kuzeyde bulunan İsveç'te ilk kez gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu skoru beraberliğe getiren isim oldu.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YUNUS'TAN 5. GOL

Bu sezon Galatasaray'ın yıldızı olarak yeni bir transfer etkisi yaratan Yunus Akgün, Malmö maçında da ağları havalandırdı. Milli futbolcu, skor 1-1 iken sahneye çıktı ve takımını öne geçirem golü attı. Böylelikle Avrupa Ligi'nde 5. kez ağları havalandırmış oldu.

Galatasaraya transferde kötü haber! Bitti denen yıldız elden kaçıyorGalatasaraya transferde kötü haber! Bitti denen yıldız elden kaçıyor
Galatasaray'a transferde kötü haber! Bitti denen yıldız elden kaçıyor
2030 ve 2034 Dünya Kupasının oynanacağı statlar belli oldu!2030 ve 2034 Dünya Kupasının oynanacağı statlar belli oldu!
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın oynanacağı statlar belli oldu!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul etti
İSPARK’a %115’e varan zam! CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarih
Binance
İsveç’te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!
Beşiktaş’ın Bodo/Glimt maçı ilk 11’i belli oldu
Halkbank
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Şam’da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti! AB’den Suriye’ye... İşte masadaki konular
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza
Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü? 4 maddede Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin diplomasi zaferi!
Time, Donald Trump’ı yılın kişisi seçti... Arka plandaki gerçek! Kamala tutmayınca dönüş yaptılar
SON DAKİKA