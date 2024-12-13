Paşa evinde şans tanımadı! Kasımpaşa Eyüpspor 2-0 MAÇ SONUCU

Tarihinde ilk defa Süpe Lig'de mücadele eden ve performansıyla herkesin dikkatini çeken Eyüpspor'u ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede eşitliği bozan isim Haris Hajradinovic'in asistinde Josip Brekalo oldu. 57. dakikada öne geçiren Paşa, 82'de ise yine Boşnak oyuncunun pas sonrasında Antonin Barak ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.
Bu sonuçla lacivert beyazlılar puanını 19'a yükseltti. Gelecek haftayı İstanbul'da geçirecek ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Kasımpaşa futbolcularının gol sonrası sevinci (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Emre Akbaba ile verkaça giren Thiam'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
28. dakikada Eyüpspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top sağ tarafta Winck'in önünde kaldı. Aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen Winck'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
38. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Fall'un ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
57. dakikada Haris Hajradinovic'in asistinde Josip Brekalo topu ağlarla buluşturdu ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti.
82. dakikada Haris Hajradinovic'in pası sonrasınd Antonin Barak farkı ikiye çıkardı.
Maç 2-0 sona erdi.