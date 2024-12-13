Paşa evinde şans tanımadı! Kasımpaşa Eyüpspor 2-0 MAÇ SONUCU

Tarihinde ilk defa Süpe Lig'de mücadele eden ve performansıyla herkesin dikkatini çeken Eyüpspor'u ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede eşitliği bozan isim Haris Hajradinovic'in asistinde Josip Brekalo oldu. 57. dakikada öne geçiren Paşa, 82'de ise yine Boşnak oyuncunun pas sonrasında Antonin Barak ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla lacivert beyazlılar puanını 19'a yükseltti. Gelecek haftayı İstanbul'da geçirecek ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.