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UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 5. hafta)

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden galibiyet alan tek takım Fenerbahçe olurken sarı lacivertliler 1-0 geriye düşmesine rağmen Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Galatasaray Hollanda'da AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken Beşiktaş Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi. İşte Avrupa Ligi'nde oluşan güncel puan durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 00:11 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 01:29
UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

LAZIO

13 PUAN
9 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

ATHLETIC BILBAO

13 PUAN
7 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

FRANKFURT

13 PUAN
5 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

GALATASARAY

11 PUAN
4 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

ANDERLECHT

11 PUAN
4 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

AJAX

10 PUAN
10 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

LYON

10 PUAN
7 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

RANGERS

10 PUAN
6 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

TOTTENHAM

10 PUAN
4 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

FSCB

10 PUAN
2 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

FERENCVAROS

9 PUAN
6 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

MANCHESTER UNITED

9 PUAN
3 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

VICTORIA PLZEN

9 PUAN
2 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

OLYMPIAKOS

8 PUAN
2 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

FENERBAHÇE

8 PUAN
0 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

REAL SOCIEDAD

7 PUAN
1 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

BODO/GLIMT

7 PUAN
0 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

BRAGA

7 PUAN
0 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

AZ ALKMAAR

7 PUAN
0 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

FC MIDTJYLLAND

7 PUAN
0 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

ROMA

6 PUAN
0 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

BEŞİKTAŞ

6 PUAN
-6 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

PORTO

5 PUAN
0 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

UNION SAINT GILLOISE

5 PUAN
-1 AVERAJ

UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 5. hafta

HOFFENHEIM

5 PUAN
-3 AVERAJ

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