UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 5. hafta)
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi. Temsilcilerimizden galibiyet alan tek takım Fenerbahçe olurken sarı lacivertliler 1-0 geriye düşmesine rağmen Slavia Prag deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Galatasaray Hollanda'da AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalırken Beşiktaş Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildi. İşte Avrupa Ligi'nde oluşan güncel puan durumu...
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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 00:11Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 01:29