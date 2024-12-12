Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan Enis Destan sözleri!

Başkan Özkan, "Hem onu yetiştiren Altınordu arması adına hem de evladımız Enis adına Türk Futbolu Ailesi'nden özür diliyoruz. Biz inanıyoruz ki Enis onurlu bir kaybı haksız bir kazanca yeğleyecek kadar delikanlı bir gençtir. Biz Enis'i iyi tanıyoruz, bir daha böyle bir hareket yapmayacak" diye konuştu.

Özkan, kulüpte profesyonel olan gençlere törenle okuttukları, "Mesleğe Geçiş Yemini" metnine "Emeğe Saygı konusunda en ufak bir yanlış içinde olmayacağıma" sözlerini ekleyerek revize ettiklerini de belirtti.