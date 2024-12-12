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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan Enis Destan sözleri!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapılarından yetişip 3 yıl önce Trabzonspor'a transfer olan 22 yaşındaki forvet Enis Destan'ın geçen hafta oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa maçında ev sahibi ekibin kazandığı penaltıda hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığını ve bunu doğru bulmadıklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:19 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 15:19
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan Enis Destan sözleri!

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Başkan Özkan, "Hem onu yetiştiren Altınordu arması adına hem de evladımız Enis adına Türk Futbolu Ailesi'nden özür diliyoruz. Biz inanıyoruz ki Enis onurlu bir kaybı haksız bir kazanca yeğleyecek kadar delikanlı bir gençtir. Biz Enis'i iyi tanıyoruz, bir daha böyle bir hareket yapmayacak" diye konuştu.

Özkan, kulüpte profesyonel olan gençlere törenle okuttukları, "Mesleğe Geçiş Yemini" metnine "Emeğe Saygı konusunda en ufak bir yanlış içinde olmayacağıma" sözlerini ekleyerek revize ettiklerini de belirtti.

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