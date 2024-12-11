Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! "Ocak ayında..."

"HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK"



Leite, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru. Ancak anlaşıldı haberleri doğru değil. Herhangi bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.



