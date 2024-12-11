SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! "Ocak ayında..."

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Al-Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca ile görüşmelerini sürdürürken, Brezilyalı yıldızın menajerinden transfere ilişkin açıklama geldi. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 10:49
Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Al Nassr'dan renklerine bağlamaya çalıştığı Anderson Talisca için görüşmelerini sürdürüyor.

Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...

Dış basın, Fenerbahçe'nin transferde oldukça ilerleme kaydettiğini ve sürecin olumlu devam ettiğini belirtirken, Suudi Arabistan'dan yeni bir detay paylaşıldı.

Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...

Talisca'nın menajerinin Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladığı ve sarı-lacivertlilerin ismini ilk kez ilk ağızdan telaffuz ettiği ifade edildi.

Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak isteğini açıkladı.

Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...

"HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK"

Leite, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe, Ocak'ta Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğru. Ancak anlaşıldı haberleri doğru değil. Herhangi bir anlaşma yok." ifadelerini kullandı.

Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...

Geçtiğimiz gün TeamTalk'ta yer alan haberde de Fenerbahçe'nin Talisca için Al Nassr'a resmi teklifi ilettiği belirtilmişti.

Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CENTCOM PKK’ya gitti Blinken Türkiye’ye geliyor! ABD’de Suriye sancısı... YPG’yi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Caber Kalesi! SMO Süleyman Şah Türbesi’ne yaklaştı
Arz-ı Mev’ud melaneti Şam’da İsrail’in gözü Anadolu’da! PKK’lı Davut Koridoruna Ankara tokadı... Cevlani’nin mide bulandıran sessizliği
Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?
Talisca’nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Ocak ayında...
EMEKLİYE EK ZAM | Gelirler ne kadar artacak? Taban aylık ve refah payı formülleri neler?
Mourinho’dan Bilbao’ya farklı 11! Orta sahada o isim olacak
Son dakika | Suriye’de Deyrizor PKK’dan arındı! Muhalifler kontrolü sağladı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
Esad rejimi devrildi halk bayram etti! Kaç milyon Suriyeli dönecek? 2 milyonluk dönüş planı
Narin Güran cinayetinde taraflar karşı karşıya! Enes Güran baskı altında mı? Avukattan şoke eden iddia: Yeni deliller var
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
Çocuklara sosyal medya kısıtlamasında ABD ve Avustralya modeli! İhlal edene ceza var
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Telefonundaki aramalar dikkat çekti
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
SON DAKİKA