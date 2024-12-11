Maç öncesinde sarı kart sınırında olan başarılı savunmacı Mert Müldür , karşılaşmanın 57. dakikasında Athletic Bilbao 'nun etkili oyuncusu Inaki Williams'ı ceza sahası önünde yaptığı faulle durdurdu.

Mert Müldür (AA)

Bu müdahale sonrası sarı kart gören Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Ayrıca 70'te de yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atışdı. Deneyimli sağ bek, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçında forma giyemeyecek.