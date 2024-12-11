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Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Lyon maçında yok

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayan Fenerbahçe'de Mert Müldür cezalı duruma düştü. Karşılaşma öncesinde sınırda olan yıldız futbolcu, ilk sarı kartı sonrasında cezalı duruma düşmüştü. Ancak 70'te kırmızı kartla oyundan atıldı. Milli oyuncu, Lyon karşısında forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 19:59 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 19:59
Fenerbahçe’ye kötü haber! Yıldız futbolcu Lyon maçında yok

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Maç öncesinde sarı kart sınırında olan başarılı savunmacı Mert Müldür, karşılaşmanın 57. dakikasında Athletic Bilbao'nun etkili oyuncusu Inaki Williams'ı ceza sahası önünde yaptığı faulle durdurdu.

Mert Müldür (AA)Mert Müldür (AA)

Bu müdahale sonrası sarı kart gören Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Ayrıca 70'te de yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atışdı. Deneyimli sağ bek, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçında forma giyemeyecek.

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