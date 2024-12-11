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Cimbom farklı mağlup! Galatasaray Lyon 0-6 MAÇ SONUCU

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımına 6-0 yenildi. Sarı kımızılılar bir kez daha sahadan mağlup ayrılarak yine puan almayı başaramadı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 00:32 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 00:32
Cimbom farklı mağlup! Galatasaray Lyon 0-6 MAÇ SONUCU

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Petrol Ofisi, 5. maçında Lyon ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 6-0 yenik ayrıldı.

Konuk takımın gollerini Ada Hegerberg, Sara Dabritz, Jazmin Jackmon (KK), Wendie Renard, Danielle van de Donk ve Eugenie Le Sommer kaydetti.

Sarı kırmızılılar gruptaki son maçında Roma ile karşılaşacak.

Galatasaray Petrol OfisiGalatasaray Petrol Ofisi

Hakemler: Catarina Campos, Vanessa Gomes, Sandrine Gonçalves Santos (Portekiz)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Jackmon, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Bakarandze (Dk. 86 Berna Yeniçeri), Emine Ecem Esen (Dk. 46 Diallo), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Dk. 86 Arzu Akkurt), Usme (Dk. 46 İrem Eren), Staskova

Olimpik Lyon: Endler, Bacha (Dk. 66 Huerta), Renard, Sombath, Carpenter, Dabritz, Egurrola (Dk. 66 Majri), Van de Donk, Dumornay (Dk. 74 Le Sommer), Diani (Dk. 74 Horan), Hegerberg (Dk. 66 Becho)

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