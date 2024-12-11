Cimbom farklı mağlup! Galatasaray Lyon 0-6 MAÇ SONUCU

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray Petrol Ofisi, 5. maçında Lyon ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 6-0 yenik ayrıldı.
Konuk takımın gollerini Ada Hegerberg, Sara Dabritz, Jazmin Jackmon (KK), Wendie Renard, Danielle van de Donk ve Eugenie Le Sommer kaydetti.
Sarı kırmızılılar gruptaki son maçında Roma ile karşılaşacak.
Galatasaray Petrol Ofisi
Hakemler: Catarina Campos, Vanessa Gomes, Sandrine Gonçalves Santos (Portekiz)
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Jackmon, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Bakarandze (Dk. 86 Berna Yeniçeri), Emine Ecem Esen (Dk. 46 Diallo), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Dk. 86 Arzu Akkurt), Usme (Dk. 46 İrem Eren), Staskova
Olimpik Lyon: Endler, Bacha (Dk. 66 Huerta), Renard, Sombath, Carpenter, Dabritz, Egurrola (Dk. 66 Majri), Van de Donk, Dumornay (Dk. 74 Le Sommer), Diani (Dk. 74 Horan), Hegerberg (Dk. 66 Becho)