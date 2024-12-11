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Fenerbahçe tribünlerinden yıldız futbolcuya protesto!

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk dakikalarında 1-0 geriye düştü. Sarı lacivertliler golün ardından hata yapan Samet Akaydın'ı ıslıkla protesto etti.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:41 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:51
Fenerbahçe tribünlerinden yıldız futbolcuya protesto!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerin deneyimli stoperi Samet Akaydın'ın kısa düşen pası sonrasında Inaki Williams topu ağlarla buluşturdu ve İspanyollar 1-0 öne geçti.

Golün ardından Fenerbahçeli taraftarlar, topun yıldız oyuncuya gelmesinden sonra ıslıklı protestoda bulundu. Bir kısım taraftar ise protestoya tepki göstererek alkışlarla destek verdi.

Fenerbahçe'de "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa da tepki gösterdi.

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