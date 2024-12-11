Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşılaştı. Sarı lacivertlilerin deneyimli stoperi Samet Akaydın'ın kısa düşen pası sonrasında Inaki Williams topu ağlarla buluşturdu ve İspanyollar 1-0 öne geçti.

Golün ardından Fenerbahçeli taraftarlar, topun yıldız oyuncuya gelmesinden sonra ıslıklı protestoda bulundu. Bir kısım taraftar ise protestoya tepki göstererek alkışlarla destek verdi.

Fenerbahçe'de "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa da tepki gösterdi.