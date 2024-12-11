Okan Buruk’tan final sözleri: Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz

Takımdaki eksik oyunculara dikkat çeken Buruk, hücum hattında yaşanan sıkıntılara değinerek; "Kanat bölgelerinde oyuncu sayımız azaldı. Forvet hattında ise 3 oyuncumuzdan ikisi sakat durumda. Batshuayi ile sahaya çıkacağız. Ancak Galatasaray'ın geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Sahaya çıkan her oyuncunun en iyisini yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk İsveç'te taraftarlarla fotoğraf çekildi (AA)

"FAVORİ TAKIMLARDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYORUZ"

Buruk, takımını favori görüp görmediği ile ilgili yönetilen soruya "Şu ana kadar ilk 5'te kalmayı başardık. Tottenham maçı da dahil olmak üzere güçlü rakiplere karşı iyi bir performans sergiledik. Ancak 6-7 sakatımızın olması şu an işlerimizi zorlaştırıyor. Futbolda şans, maç içindeki performans ve birçok faktör önemli. Elemeli turlara geçtiğimizde her şey değişebilir. Yine de final hedefini kuruyoruz çünkü bu noktaya gelene kadar gereken altyapıyı oluşturduk." yanıtını verdi.