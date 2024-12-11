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Okan Buruk'tan final sözleri: Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rakiplerini yakından analiz ettiklerini belirten Buruk, Malmö’nün Beşiktaş ile oynadığı maça özellikle dikkat ettiklerini vurguladı.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 22:39 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 22:39
Okan Buruk’tan final sözleri: Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö ile UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynayacakları maç öncesinde konuştu.

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"ZORLU BİR RAKİPLE KARŞILAŞACAĞIZ"

Buruk, Malmö'nün organize bir takım olduğunu şu sözlerle ifade etti: "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Pas hızı yüksek ve organize bir oyun sergiliyorlar. Rakibimiz Avrupa Ligi'nde kalmak için bu maçı kazanmak isteyecektir. Biz de ilk 8 hedefimiz doğrultusunda bu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyoruz."

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Okan Buruk, takımına olan güvenini dile getirerek şunları söyledi:
"Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Eksiklerimiz var ancak elimizde kaliteli bir kadro var. Kazanarak ayrılmak istiyoruz. Rakibimizin lig sezonu sona erdi, biz ise yoğun bir maç temposundan geliyoruz. Maç içinde iki takımın performansını ve adaptasyonunu göreceğiz."

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"BATSHUAYI İLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Takımdaki eksik oyunculara dikkat çeken Buruk, hücum hattında yaşanan sıkıntılara değinerek; "Kanat bölgelerinde oyuncu sayımız azaldı. Forvet hattında ise 3 oyuncumuzdan ikisi sakat durumda. Batshuayi ile sahaya çıkacağız. Ancak Galatasaray'ın geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Sahaya çıkan her oyuncunun en iyisini yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"FAVORİ TAKIMLARDAN BİRİ OLARAK GÖRÜLÜYORUZ"

Buruk, takımını favori görüp görmediği ile ilgili yönetilen soruya "Şu ana kadar ilk 5'te kalmayı başardık. Tottenham maçı da dahil olmak üzere güçlü rakiplere karşı iyi bir performans sergiledik. Ancak 6-7 sakatımızın olması şu an işlerimizi zorlaştırıyor. Futbolda şans, maç içindeki performans ve birçok faktör önemli. Elemeli turlara geçtiğimizde her şey değişebilir. Yine de final hedefini kuruyoruz çünkü bu noktaya gelene kadar gereken altyapıyı oluşturduk." yanıtını verdi.

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"FİNAL HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Okan Buruk hem Galatasaray'ın hedeflerine hem de takımın mücadele azmine vurgu yapıp; "Finale kadar gitme hayalimiz var. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Şu ana kadar yaptığımız hazırlıklarla bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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