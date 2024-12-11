Nico Williams (REUTERS)

ATHLETIC NAMAĞLUP

İspanyollar ise uzun süre sonra katıldığı Avrupa mücadelesinde fırtına gibi esiyor. İlk hafta İtalya'da Roma ile 1-1 berabere kalan Bask ekibi, AZ Alkmaar'ı 2-0, Slavia Prag'u 1-0 ve Elfsborg'u 3-0 yendi. Bulgaristan'da ise Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek 13 puan topladı. Şu anda zirvedeki 3 takımdan biri olarak 2. sırada yer alıyor.

Athletic, 339 milyon Euro civarındaki değeriyle Avrupa Ligi'nde 4. basmakta bulunuyor. Nico ve Inaki Williams kardeşler de en çok dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor.