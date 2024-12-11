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Fenerbahçe - Athletic Bilbao | CANLI

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 6. hafta mücadelesinde İspanyol devi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Sarı lacivertliler, Slavia Prag'ı devirdikten sonra evinde de kazanarak hem 3 puanı hanesine yazdırmak hem de rakibine ilk yenilgisini tattırmak amacında. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:45
Fenerbahçe - Athletic Bilbao | CANLI

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, seyircisi önünde derbinin telafisini yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizFenerbahçe - Athletic Bilbao maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Samet, Mert, Szymanski, İsmail, Amrabat, Maximin, En-Nesyri, Tadic

ATHLETIC BILBAO: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta.

GOL

Athletic Bilbao, Inaki Williams ile öne geçti

Fenerbahçe son maçında Slavia Prag'ı 2-1 yendi (AA)Fenerbahçe son maçında Slavia Prag'ı 2-1 yendi (AA)

HEDEF ÜST TUR GRUBU

Temsilcimiz bu sezon ilk defa uygulanan lig formatında bugüne kadar 5 karşılaşmaya çıktı. Sarı lacivertliler 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puan topladı. Jose Mourinho ve öğrencileri Union SG'yi evinde ve deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1'lik sonuçlarla yendi. Hollanda'da Twente ve İstanbul'da Manchester United ile sahada puanları paylaştı. Alkmaar'da ise AZ'ye 3-1 mağlup oldu.

Youssef En-Nesyri attığı 3 golle takımın en golcü ismi olarak dikkat çekiyor.

Nico Williams (REUTERS)Nico Williams (REUTERS)

ATHLETIC NAMAĞLUP

İspanyollar ise uzun süre sonra katıldığı Avrupa mücadelesinde fırtına gibi esiyor. İlk hafta İtalya'da Roma ile 1-1 berabere kalan Bask ekibi, AZ Alkmaar'ı 2-0, Slavia Prag'u 1-0 ve Elfsborg'u 3-0 yendi. Bulgaristan'da ise Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek 13 puan topladı. Şu anda zirvedeki 3 takımdan biri olarak 2. sırada yer alıyor.

Athletic, 339 milyon Euro civarındaki değeriyle Avrupa Ligi'nde 4. basmakta bulunuyor. Nico ve Inaki Williams kardeşler de en çok dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor.

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