Cimbom’un zirve keyfi! Galatasaray Sivasspor’u 3-2 yendi

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, top defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu ancak top kale direğinin yanından auta çıktı.
12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj topu kontrol etti, rakibinden sıyrılmak isteyen Manaj'ın topuna Metehan Baltacı elle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Turgut Doman, 16. dakikada Metehan Baltacı'ya kırmızı kart gösterdi.
16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera'dan oyun alanına döndü.
25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Direkten dönen topu önünde bulan Rodrigues, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0
36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunda, kaleci Nikolic topu kurtardı.
36. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanatan verdiği ara pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, kaleci Nikolic'in kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Osimhen'in kafa vuruşunda, toıp kaleci Nikolic'te kaldı.
45+2. dakikada Rodrigues'in ortasında Manaj'ın gelişine sert şutunda, üstt direğe çarpan top oyun alanına döndü.
45+6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic'in Osimhen düşürmesi sonucu hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.
45+9. dakikada Osimhen'in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
METEHAN BALTACI KIRMIZI GÖRDÜ
Galatasaray'ın Sivasspor ile karşılaştığı mücadelenin 15. dakikasında Metehan Baltacı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Elle topa müdahale eden 22 yaşındaki stoper, VAR kontrolünün ardından Turgut Doman tarafından sar kartı iptal edilerek kırmızıyla cezalandırıldı. Böylelikle Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek..
YUNUS AKGÜN YİNE SAHNEDE
Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues'in 25. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Ancak bu sezonun yıldızlarından Yunus Akgün, skoru 1-1'e getirdi.
Yunus'un şutu sonrasında Djordje Nikolic topu elinden kaçırdı ve Cimbom maçı dengeledi.
OSIMHEN DÜMENE GEÇTİ
Napoli'den kiralanan Victor Osimhen gol katkısını sürdürdü. Nijeryalı futbolcu 45. dakikada Nikolic tarafından ceza sahasında düşürüldü ve penaltıyı kazandı. 25 yaşındaki forvet şık vuruşla topu ağlara buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Bu da sarı kırmızılı forma ile 10'uncu golü oldu.
Yıldız oyuncu karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.
RAKİP MALMÖ
Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılar zorlu randevuda ezeli rakibi Beşitkaş gibi İsveç ekibini yenerek 3 puanla sahadan ayrılmak ve en üst gruptaki iddiasını sürdürmek amacında.