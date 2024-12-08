Cimbom’un zirve keyfi! Galatasaray Sivasspor’u 3-2 yendi

Victor Osimhen (DHA)

OSIMHEN DÜMENE GEÇTİ

Napoli'den kiralanan Victor Osimhen gol katkısını sürdürdü. Nijeryalı futbolcu 45. dakikada Nikolic tarafından ceza sahasında düşürüldü ve penaltıyı kazandı. 25 yaşındaki forvet şık vuruşla topu ağlara buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Bu da sarı kırmızılı forma ile 10'uncu golü oldu.

Yıldız oyuncu karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.