Premier Lig devi Victor Osimhen için devrede! Transferde ilk hedef oldu

RAKİP FARK ETMİYOR Victor Osimhen ligde de Avrupa'da da herhangi bir rakip fark etmeksizin mücadelesini sürdürüyor. Futbol dünyasına kendisini yeniden ispat etmek adına Türkiye'yi tercih eden 25 yaşındaki yıldız, gol atmasa da ortaya koyduğu form ve istekle herkesi memun ediyor.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU Takımın bir diğer golcüsü Mauro Icardi'nin tribünlerle kurduğu bağ diğer takımların yanı sıra yurt dışında da gündeme oturmuştu. Osimhen bu konuda mevkidaşını ve saha içindeki partnerini yalnız bırakmadı. Hem gösterdiği aidiyet hem de performansıyla ilk andan itibaren taraftardan geçer not almayı başardı.

İSTATİSTİKLERİ HARİKA Golcü yıldız, Galatasaray kariyerine muhteşem bir başladı. Son oynadığı Sivasspor maçındaki penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca 5 de asist yaptı. 13 karşılaşmada 989 dakika sahada kalıp 11 maçlık sürede 15 gole direkt etki etmesi büyük sevinç yarattı.

DEVLER İLGİLENİYOR 25 yaşındaki futbolcunun bu performansı, adının her geçen gün daha fazla kulübün listesine yazılmasını sağlıyor. Formasını giydiği Napoli'nin ezeli rakipleri Milan ve Juventus'un dışında farklı takımla da peşinde. Özellikle de Premier Lig'den talipleri var. Diğer yandan PSG de takibii sürdürüyor.