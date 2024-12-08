Premier Lig devi Victor Osimhen için devrede! Transferde ilk hedef oldu

Sezon başında Napoli'den ayrılma kararı almasına rağmen İtalyan devinin hiçbir teklifi kabul etmemesi üzerine takımda kalan Victor Osimhen, Türkiye'deki tescil döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'a imza atmıştı.
Sezon başında Napoli'den ayrılma kararı almasına rağmen İtalyan devinin hiçbir teklifi kabul etmemesi üzerine takımda kalan Victor Osimhen, Türkiye'deki tescil döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'a imza atmıştı.
Nijeryalı futbolcunun 6 milyon Euro'luk maaşını ödeyeceğini taahhüt eden Cimbom, KAP açıklamasıyla transferi futbol kamuoyuna duyurmuş ve dünyada geniş yankı uyandırmıştı.
O dönem 100 milyon Euro olan piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerlisi olarak Türkiye'ye giriş yapan Osimhen, performansıyla herkesi meraklandırıyordu.
BEKLENTİLERİ KARIŞILIKSIZ BIRAKMADI
Galatasaray'ın golcüsü çıktığı ilk maçtan itibaren katkı vermeye başladı. Zaman zaman şanssızlıklar da yaşadı. Kendisine yazılmayan goller ve kaçırdığı net pozisyonlar sayının aşağıda kalmasını sağladı. Performansıylla herkesi kendine hayran bıraktı.
RAKİP FARK ETMİYOR
Victor Osimhen ligde de Avrupa'da da herhangi bir rakip fark etmeksizin mücadelesini sürdürüyor. Futbol dünyasına kendisini yeniden ispat etmek adına Türkiye'yi tercih eden 25 yaşındaki yıldız, gol atmasa da ortaya koyduğu form ve istekle herkesi memun ediyor.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Takımın bir diğer golcüsü Mauro Icardi'nin tribünlerle kurduğu bağ diğer takımların yanı sıra yurt dışında da gündeme oturmuştu. Osimhen bu konuda mevkidaşını ve saha içindeki partnerini yalnız bırakmadı. Hem gösterdiği aidiyet hem de performansıyla ilk andan itibaren taraftardan geçer not almayı başardı.
İSTATİSTİKLERİ HARİKA
Golcü yıldız, Galatasaray kariyerine muhteşem bir başladı. Son oynadığı Sivasspor maçındaki penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca 5 de asist yaptı. 13 karşılaşmada 989 dakika sahada kalıp 11 maçlık sürede 15 gole direkt etki etmesi büyük sevinç yarattı.
DEVLER İLGİLENİYOR
25 yaşındaki futbolcunun bu performansı, adının her geçen gün daha fazla kulübün listesine yazılmasını sağlıyor. Formasını giydiği Napoli'nin ezeli rakipleri Milan ve Juventus'un dışında farklı takımla da peşinde.
Özellikle de Premier Lig'den talipleri var. Diğer yandan PSG de takibii sürdürüyor.
İNGİLİZLER DUYURDU
Givemesport'un haberine göre Manchester United, Victor Osihen için harekete geçti. Daha önce Joshua Zirkzee ile takası düşünülen ve gündeme gelen tecrübeli forvetin bu kez planlaması farklı yere evrildi.
Ruben Amorim'i takımın başına getiren United'da Osimhen ilk forvet olarak alınacak.
Hollandalı Zirkzee'nin yanı sıra Rasmus Hojlund'un da beklenen katkıyı vermemesi üzerine harekete geçen Kırmızı Şeytanlar, Galatasaray'ın yıldızını listesine ekledi.
NAPOLİ'NİN DURUMU AVANTAJ
Haberin devamında Napoli'nin yeni oyuncular alabilmek adına paraya htiyaç duyması üzerine United'ın avantajlı bir konumda olduğu ifade edildi. İngiliz devi serbest kalma maddesi olan 75 milyon Euro'yı da ödemeye hazır.
Ruben Amorim'in de takımına gol katkısı vermek üzere A sınıfı ve dünyaca ünlü bir golcü almak üzere Osimhen'i listesine eklediği ifade edildi.