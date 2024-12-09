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Kasımpaşa Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurdu

TFF, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu. Fenerbahçe de daha önce TFF'ye Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirmişti.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 11:28 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 11:28
Kasımpaşa Türkiye Kupası’na katılmayacaklarını duyurdu

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TFF, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." denildi.

Fenerbahçe de daha önce TFF'ye Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirmişti.

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