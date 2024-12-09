Kasımpaşa Türkiye Kupası’na katılmayacaklarını duyurdu

TFF, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada,denildi.Fenerbahçe de daha önce TFF'ye Türkiye Kupası'na katılmayacağını TFF'ye bildirmişti.