Barış Alper Yılmaz sedyeyle soyunma odasına götürüldü! Galatasaray ve Yunus Akgün’den çok sert tepki

Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

"DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaptığı açıklamada; "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün kazandık ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecekler. El insaf! Bu hakem, düdüğünü asmak zorundadır. Barış'ın durumu kötü, fotoğraflarını görmek istemezsiniz. Adam 70 metre koşarak Barış'ı sakatlamak amacıyla faul yapıyor." dedi.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Teknik Direktör Okan Buruk ise, "Bir oyuncunun Barış Alper'in arkasından koşup ayağına basması ve VAR hakeminin onu çağırmasına rağmen kırmızı kart vermemesi haftalardır yaşananların özeti. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun, bu oyuncu milli bir oyuncu. Maç içerisinde çok fazla şey yaşadık. Futbolla alakalı çok bir şey yok. Teşekkürler." diye konuştu.