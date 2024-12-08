Barış Alper Yılmaz sedyeyle soyunma odasına götürüldü! Galatasaray ve Yunus Akgün’den çok sert tepki

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya yükseltti.
Karşılaşmanın son anlarında topu korner direği çevresinde tutmaya çalışan Barış Alper Yılmaz, ev sahibi ekibin golcüsü Manaj tarafından yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı.
Hakem Turgut Doman'ın sarı kart göstermesinden sonra VAR'dan izle önerisi geldi ancak karar değişmedi. Bu pozisyonun birçok kişi tarafından kırmızı kartla değerlendirilebileceği yönünde yorumlar yapıldı.