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Barış Alper Yılmaz sedyeyle soyunma odasına götürüldü! Galatasaray ve Yunus Akgün'den çok sert tepki

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da karşılaşmanın son anlarında Rey Manaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sakatlanan milli futbolcu, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı. Yunus Akgün karşılaşma sonrasında arkadaşının belki de ayağının kırıldığını ve hüngür hüngür ağladığını söyleyerek çok sinirli olduğunu dile getirdi. Kulüp ise resmi hesaplarından ve internet sitesinden çok sert bir açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 18:19 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 18:55
Barış Alper Yılmaz sedyeyle soyunma odasına götürüldü! Galatasaray ve Yunus Akgün’den çok sert tepki

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 6'ya yükseltti.

Karşılaşmanın son anlarında topu korner direği çevresinde tutmaya çalışan Barış Alper Yılmaz, ev sahibi ekibin golcüsü Manaj tarafından yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı.

Hakem Turgut Doman'ın sarı kart göstermesinden sonra VAR'dan izle önerisi geldi ancak karar değişmedi. Bu pozisyonun birçok kişi tarafından kırmızı kartla değerlendirilebileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

"BELKİ DE AYAĞI KIRILDI"

Karşılaşmanın ardından konuşan Yunus Akgün, takım arkadaşı hakkında; "Barış Alper Yılmaz içeride hüngür hüngür ağlıyor. Hepimiz üzgünüz. Hastaneye gidecek. Bana diyor ki hakem ayağı yerde. Çok sinirliyim.Barış'ın belki de ayağı kırıldı içeride acıdan hüngür hüngür ağlıyor nasıl buna kırmızı verilmez? Hastaneye gidecek. Bana diyor ki hakem ayağı yerde. Çok sinirliyim ama ben takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinden yaşanan olaya tepki göstererek şu açıklamayı yaptı;

"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız!

90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"

Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)Rey Manaj ve Barış Alper Yılmaz (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

"DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaptığı açıklamada; "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün kazandık ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecekler. El insaf! Bu hakem, düdüğünü asmak zorundadır. Barış'ın durumu kötü, fotoğraflarını görmek istemezsiniz. Adam 70 metre koşarak Barış'ı sakatlamak amacıyla faul yapıyor." dedi.

"HERKES MUTLU OLSUN"

Teknik Direktör Okan Buruk ise, "Bir oyuncunun Barış Alper'in arkasından koşup ayağına basması ve VAR hakeminin onu çağırmasına rağmen kırmızı kart vermemesi haftalardır yaşananların özeti. Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun, bu oyuncu milli bir oyuncu. Maç içerisinde çok fazla şey yaşadık. Futbolla alakalı çok bir şey yok. Teşekkürler." diye konuştu.

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