ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadele nefes kesti. İki teknik dirketörün mücadelesine de sahne olan dev derbide siyah beyazlılardan flaş bir adım geldi.
Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadele nefes kesti. İki teknik dirketörün mücadelesine de sahne olan dev derbide siyah beyazlılardan flaş bir adım geldi.
Serdar Topraktepe'nin yardımcıları arasında yer alan ve alt yapıda teknik direktörlük yapan Veli Kavlak, basın tribününe çıktı. Kavlak oyunu kuş bakışı izleyerek notlarını genç teknik adamla paylaştı.
O anları Takvim.com.tr anbean görüntüledi.