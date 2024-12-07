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ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin yardımcılarından Veli Kavlak, basın tribününe çıkarak genç teknik adama saha içindeki gözlemlerini anlattı. Maçı kuş bakışı seyretme imkanı bulan Kavlak, özellikle defansif aksiyonlar konusunda Topraktepe'ye düşüncelerini aktardı. O anları Takvim.com.tr görüntüledi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 19:53 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 20:04
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale

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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadele nefes kesti. İki teknik dirketörün mücadelesine de sahne olan dev derbide siyah beyazlılardan flaş bir adım geldi.

ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden Serdar Topraktepe'ye rapor

Serdar Topraktepe'nin yardımcıları arasında yer alan ve alt yapıda teknik direktörlük yapan Veli Kavlak, basın tribününe çıktı. Kavlak oyunu kuş bakışı izleyerek notlarını genç teknik adamla paylaştı.

Veli Kavlak maç boyunca Serdar Topraktepe'ye gözlemlerini iletti (Takvim.com.tr)Veli Kavlak maç boyunca Serdar Topraktepe'ye gözlemlerini iletti (Takvim.com.tr)

O anları Takvim.com.tr anbean görüntüledi.

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