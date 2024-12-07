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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde verilen kararlar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesinde zaman zaman tansiyon yükseldi. Bazı pozisyonlarda farklı beklentiler oluştu ve tartışmalı anlar yaşandı. A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde verilen kararlar doğru mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 01:30 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 01:30
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde verilen kararlar doğru mu?

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbide tansiyon yüksekti. Tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi.

İşte Mustafa Çulcu'nun değerlendirmeleri...

Mustafa Çulcu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi

Fred (AA)Fred (AA)

"Tayyip'in Fred'e yaptığı faul, sarı kart gerektirir mi?"

Mustafa Çulcu: Sınırda bir hareket, bence sarı kart ama hakem göstermediği için de bir şey diyemem.

Jonas Svensson ve Allan Saint-Maximin (AA)Jonas Svensson ve Allan Saint-Maximin (AA)

Svensson - Maximin mücadelesine kart gerekir mi?

Mustafa Çulcu: Bu pozisyonda durumu iki teknik adam kurtardı. Mourinho ve Serdar Topraktepe tokalaştı ve gerginlik düştü. Her iki futbolcuya da sarı kart göstermesi doğru uygulama olurdu.

Gedson Fernandes ve Filip Kostic (AA)Gedson Fernandes ve Filip Kostic (AA)

Gedson'un gördüğü ilk sarı kart doğru mu?

Mustafa Çulcu: Sarı kart görmese daha kabul görürdü. Bu pozisyonda Djiku'nun yaptığı hareket faul.

Alexander Djiku ve Gedson Fernandes (AA)Alexander Djiku ve Gedson Fernandes (AA)

Djiku'nun Gedson'a faulü kart gerektirir mi?

Mustafa Çulcu: Djiku'nun müdahalesi kontrolsüz bir hareket, sarı kart olmalıydı.

Alexander Djiku ve Semih Kılıçsoy (AA)Alexander Djiku ve Semih Kılıçsoy (AA)

Djiku'nun gördüğü sarı kart doğru mu?

Mustafa Çulcu: Djiku, oyunda kaldıysa bir şanstır. İkinci sarı karttan oyundan atılabilirdi.

Alexander Djiku ve Gedson Fernandes (AA)Alexander Djiku ve Gedson Fernandes (AA)

Gedson'un gördüğü ikinci sarı kart doğru mu?

Mustafa Çulcu: İkinci sarı karttan kırmızı kart kararı doğru.

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