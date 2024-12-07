Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde verilen kararlar doğru mu?

Mustafa Çulcu: Sınırda bir hareket, bence sarı kart ama hakem göstermediği için de bir şey diyemem.

Jonas Svensson ve Allan Saint-Maximin (AA)

Svensson - Maximin mücadelesine kart gerekir mi?

Mustafa Çulcu: Bu pozisyonda durumu iki teknik adam kurtardı. Mourinho ve Serdar Topraktepe tokalaştı ve gerginlik düştü. Her iki futbolcuya da sarı kart göstermesi doğru uygulama olurdu.