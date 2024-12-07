Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde verilen kararlar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği derbide tansiyon yüksekti. Tartışmalı pozisyonlar yaşanırken, A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını değerlendirdi.
İşte Mustafa Çulcu'nun değerlendirmeleri...
Fred (AA)
"Tayyip'in Fred'e yaptığı faul, sarı kart gerektirir mi?"
Mustafa Çulcu: Sınırda bir hareket, bence sarı kart ama hakem göstermediği için de bir şey diyemem.
Jonas Svensson ve Allan Saint-Maximin (AA)
Svensson - Maximin mücadelesine kart gerekir mi?
Mustafa Çulcu: Bu pozisyonda durumu iki teknik adam kurtardı. Mourinho ve Serdar Topraktepe tokalaştı ve gerginlik düştü. Her iki futbolcuya da sarı kart göstermesi doğru uygulama olurdu.