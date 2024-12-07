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Jose Mourinho'dan dünyaca ünlü yıldıza veto! "Gerek yok"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler eksik bölgelerini güçlendirmek için dört koldan girişimlerini sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre teknik direktör Jose Mourinho'nun dünyaca ünlü yıldızın transferine onay vermediği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 10:53 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 10:53
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

MEDINA BEKLENİYOR

Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

Medina'nın ocak ayında 15 milyon dolar bedelle Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

DÜNYA DEVİ DEVREDE

Bu arada Fenerbahçe'nin ocak ayı için daha önce sözlü anlaşmaya vardığı bildirilen Boca Juniors'ın orta sahası Cristian Medina ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Arjantin basınından Soyxeneize'de yer alan haberde, Medina ile Inter'in ilgilendiği bildirildi.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

"BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Söz konusu haberde, "İtalya ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olan Inter, Cristian Medina'yı kadrosuna katmak için büyük ilgi gösteriyor. Nerazzurri, orta sahasını genç bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor ve Arjantinli oyuncu İtalyanların aradığı profile mükemmel bir şekilde uyuyor" denildi.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

LEWANDOWSKİ GERÇEĞİ

Öte yandan Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Polonyalı santrforun aslında Fenerbahçe'ye gelmek üzere olduğu öğrenildi.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

MOURINHO'DAN VETO

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü bir yıldızın transferini yazın Jose Mourinho'nun veto ettiğini duyurmuştu. O ismin Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Robert Lewandowski'yi istemediği, ayrıca takımda dengeleri bozmamak için bu transferi onaylamadığı belirtildi.

Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok

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