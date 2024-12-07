Jose Mourinho'dan dünyaca ünlü yıldıza veto! "Gerek yok"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.
MEDINA BEKLENİYOR
Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.
Medina'nın ocak ayında 15 milyon dolar bedelle Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
DÜNYA DEVİ DEVREDE
Bu arada Fenerbahçe'nin ocak ayı için daha önce sözlü anlaşmaya vardığı bildirilen Boca Juniors'ın orta sahası Cristian Medina ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Arjantin basınından Soyxeneize'de yer alan haberde, Medina ile Inter'in ilgilendiği bildirildi.
"BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"
Söz konusu haberde, "İtalya ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olan Inter, Cristian Medina'yı kadrosuna katmak için büyük ilgi gösteriyor. Nerazzurri, orta sahasını genç bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor ve Arjantinli oyuncu İtalyanların aradığı profile mükemmel bir şekilde uyuyor" denildi.
LEWANDOWSKİ GERÇEĞİ
Öte yandan Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Polonyalı santrforun aslında Fenerbahçe'ye gelmek üzere olduğu öğrenildi.
MOURINHO'DAN VETO
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü bir yıldızın transferini yazın Jose Mourinho'nun veto ettiğini duyurmuştu. O ismin Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Robert Lewandowski'yi istemediği, ayrıca takımda dengeleri bozmamak için bu transferi onaylamadığı belirtildi.