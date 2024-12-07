Jose Mourinho'dan dünyaca ünlü yıldıza veto! "Gerek yok"

DÜNYA DEVİ DEVREDE Bu arada Fenerbahçe'nin ocak ayı için daha önce sözlü anlaşmaya vardığı bildirilen Boca Juniors'ın orta sahası Cristian Medina ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Arjantin basınından Soyxeneize'de yer alan haberde, Medina ile Inter'in ilgilendiği bildirildi.

"BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"



Söz konusu haberde, "İtalya ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olan Inter, Cristian Medina'yı kadrosuna katmak için büyük ilgi gösteriyor. Nerazzurri, orta sahasını genç bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor ve Arjantinli oyuncu İtalyanların aradığı profile mükemmel bir şekilde uyuyor" denildi.

LEWANDOWSKİ GERÇEĞİ Öte yandan Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski ile ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Polonyalı santrforun aslında Fenerbahçe'ye gelmek üzere olduğu öğrenildi.

MOURINHO'DAN VETO



Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü bir yıldızın transferini yazın Jose Mourinho'nun veto ettiğini duyurmuştu. O ismin Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Robert Lewandowski'yi istemediği, ayrıca takımda dengeleri bozmamak için bu transferi onaylamadığı belirtildi.