Kartal kaostan çıktı! Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yendi

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Haftalardır kazanamayan ve adeta kaosa sürüklenen Beşiktaş'ta peş peşe gelen ayrılıkların ardından Fenerbahçe derbsi büyük önem taşıyordu. Siyah beyazlılar elinden kaymasına müsade etmesine izin vermek istemediği derbide ezeli rakibini ağırladı. Sahasında seyircisinin önüne çıkan Kartal, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Alex Oxlade-Chamberlain'in vuruşu ve Ciro Immobile'nin dokunup dokunmadığı tartışmalarıyla 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da eşitliği bozamadı. Direkten dönen toplar, kalecilerin kurtarışları ve kaçan pozisyonların yaşandığı mücadelede kazanan siyah beyazlılar oldu. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yaşananlar...

Alex Oxlade-Chamberlain (AA) KAOSTAN ÇIKTI! Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle birlikte çöküşe geçen ve son 5 maçından 2 puan çıkarabilen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde hayat buldu. Hasan Arat ve Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı ile yeni bir sürece giren Kartal'da seçim maratonu da çok tartışmalı başladı. Mevcut yönetimin yanı sıra seçilmesi halinde göreve başlayacak yeni başkan ve arkadaşlarının yetkilerinin dahi sorgulandığı dönemde alınan bu skor herkesin yüzünü güldürdü. Şimdi gözler son sıradaki Adana Demirspor ile oynanacak maça çevrildi.