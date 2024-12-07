Beşiktş ile Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu öncesinde iki takımın futbolcularının ısındığı anda sarı lacivertli taraftarlar, Tosun Paşa tezahüratlarıyla Cenk Tosun'a destek verdi. Milli futbolcu da bu desteğe karşılık vermek için tribüne doğru yöneldi.

Bu sırada deneyimli futbolcuya Beşiktaşlılar tepkgi gösterdi. Golcü oyuncuyu ıslıklarla protesto edip yuhaladılar.

Cenk Tosun daha önce 3 dönem Beşiktaş'ın formasını giymiş ve sezon başında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.