Jose Mourinho'dan Dursun Özbek'e şok yanıt! "Utandım"

Jose Mourinho, ara transfer dönemine ilişkin konuştu. (AA)

"BU TAKIMIN SAVUNMA KÜLTÜRÜ YOK"



"Türk takımları Avrupa'da hedef koymuyorlar, ne kadar ileri gidersek artı diye bakıyorlar ve burada asıl hedef Türkiye ligi oluyor. Türkiye'deki takımlar genelde savunma yaparak oynuyorlar, bazıları önde adam adama şiddetli baskı yapıyor ama temel hedefleri savunma oluyor. Bizim biraz ofansif oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Her 2 oyuna da hazırlanmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda neyle karşılaşacaksak ona göre çalışmaları sürdürüyoruz. Nerede ihtiyacımız var diyorsanız daha çok defansif tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Defansif anlamda büyük bir kültürü olmamış bu takımın. Önde nasıl karşılanır, geride nasıl karşılanır bu anlamda karar hataları yapıyoruz. Bunlar bireysel hata değil bütün olarak görüyorum bunu."

Mourinho, duran top performansından memnun değil. (AA)

"DURAN TOPLARDA İYİ DEĞİLİZ"



Duran toplarla ilgili şunu söyleyebilirim. Genellikle bugünlerde duran toplar üzerinde çok konuşuluyor ama duran topta 2 önemli nokta var. Atanın kalitesi ve kafa vuruşu kalitesi. Kafa vuruşunu çok iyi yapan fazla oyuncu yok bizde. Arsenal'de çok fazla var mesela. Bizde sadece 1 forvet oyuncumuz kafada iyi, bir tane de stoperimiz. Becao ve Samet. Çok uzun bir takımımız yok. İkisiyle oynarsak 3 oyuncu olur. Boy anlamında kısa bir takımımız var. Biz potansiyel anlamında bu konuda iyi değiliz. Biz her hafta çalışıyoruz bu konuda, gol atamamamız çalışmamaktan değil. Defansif oynayan takımlarda genelde uzun oyuncular görürüsünüz, Göztepe buna bir örnek. Bizde uzun oyuncular yok ama belli olmaz belki kısalarda biri gol atabilir ve sürpriz yapabiliriz.