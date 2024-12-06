SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan Dursun Özbek'e şok yanıt! "Utandım"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son açıklamaları sorulan Portekizli teknik adam, şoke eden bir yanıt verdi. Mourinho ayrıca Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo transferlerine ilişkin de konuştu. İşte Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 11:24 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 11:59
Jose Mourinho’dan Dursun Özbek’e şok yanıt! Utandım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son açıklamaları sorulan Portekizli teknik adam, şoke eden bir yanıt verdi.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"BU DURUMDAN UTANDIM"

"Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm."

Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)

"SEKİZ ŞAMPİYONLUĞUM VAR!"

"Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı. Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kolay bir maç olacakmış gibi bir aldı var. Korkmak demeyeyim ancak rakibimize çok saygı duyuyorum ve çok zor bir maç olacağını iyi biliyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galatasaray'ın 13 puan gerisindeler. Bizim de 10 puan gerimizdeler. İki takımın da bu kadar gerisinde oldukları için şampiyonluk şansları yok diyebilirsiniz ama hiçbir şey olmasa da derbi kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden camiaların ayaklarının yere basmasını isterim."

Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)
"DERBİ, ŞAMPİYONLUK İÇİN BELİRLEYİCİ DEĞİL"

"Maçın belirleyici olduğunu düşünmüyorum ama önemli bir karşılaşma. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile benzer potansiyeli var ancak arada ciddi bir puan farkı oluştu. Aradaki farkı kapamaları onlar için çok zor. Beşiktaş gerçekten çok uzakta dolayısıyla derbide galip gelirlerse bu onları şampiyonluk yarışına sokmayacaktır. Hala çok mesafe var o sebeple derbinin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Biz zirveyle aramızdaki puan farkını 3'e indirdik. Derbiyi kaybetsek bile şampiyonluk yarışımız bitmeyecek."

Jose Mourinho. (AA)Jose Mourinho. (AA)
"TRANSFER İSTİYORUM DEMİYORUM"

"Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere 'hayır' demiyorum ama kalkıp yöneticilerin kapısını çalıp 'transfer istiyorum' demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum."

Jose Mourinho, ara transfer dönemine ilişkin konuştu. (AA)Jose Mourinho, ara transfer dönemine ilişkin konuştu. (AA)

"BU TAKIMIN SAVUNMA KÜLTÜRÜ YOK"

"Türk takımları Avrupa'da hedef koymuyorlar, ne kadar ileri gidersek artı diye bakıyorlar ve burada asıl hedef Türkiye ligi oluyor. Türkiye'deki takımlar genelde savunma yaparak oynuyorlar, bazıları önde adam adama şiddetli baskı yapıyor ama temel hedefleri savunma oluyor. Bizim biraz ofansif oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Her 2 oyuna da hazırlanmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda neyle karşılaşacaksak ona göre çalışmaları sürdürüyoruz. Nerede ihtiyacımız var diyorsanız daha çok defansif tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Defansif anlamda büyük bir kültürü olmamış bu takımın. Önde nasıl karşılanır, geride nasıl karşılanır bu anlamda karar hataları yapıyoruz. Bunlar bireysel hata değil bütün olarak görüyorum bunu."

Mourinho, duran top performansından memnun değil. (AA)Mourinho, duran top performansından memnun değil. (AA)

"DURAN TOPLARDA İYİ DEĞİLİZ"

Duran toplarla ilgili şunu söyleyebilirim. Genellikle bugünlerde duran toplar üzerinde çok konuşuluyor ama duran topta 2 önemli nokta var. Atanın kalitesi ve kafa vuruşu kalitesi. Kafa vuruşunu çok iyi yapan fazla oyuncu yok bizde. Arsenal'de çok fazla var mesela. Bizde sadece 1 forvet oyuncumuz kafada iyi, bir tane de stoperimiz. Becao ve Samet. Çok uzun bir takımımız yok. İkisiyle oynarsak 3 oyuncu olur. Boy anlamında kısa bir takımımız var. Biz potansiyel anlamında bu konuda iyi değiliz. Biz her hafta çalışıyoruz bu konuda, gol atamamamız çalışmamaktan değil. Defansif oynayan takımlarda genelde uzun oyuncular görürüsünüz, Göztepe buna bir örnek. Bizde uzun oyuncular yok ama belli olmaz belki kısalarda biri gol atabilir ve sürpriz yapabiliriz.

Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo. (REUTERS)Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo. (REUTERS)

"RONALDO GELMEZ"

"Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir. Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere hayır demiyorum ama kalkıp Ali Bey'in ya da Acun Bey'in kapısını çalıp transfer istiyorum demiyorum"

Mourinho'dan flaş açıklamalar: Cristiano Ronaldo, Talisca, Dursun Özbek...

"TALISCA ÇOK İYİ OYUNCU AMA..."

"Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben Acun Ilıcalı ve başkan üzerinde hiç baskı oluşturmuyorum"

Anlaşmalar tamam! Fenerbahçeden 3 imza birdenAnlaşmalar tamam! Fenerbahçeden 3 imza birden
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe'den 3 imza birden
Bileti kesildi! Fenerbahçede sürpriz ayrılıkBileti kesildi! Fenerbahçede sürpriz ayrılık
Bileti kesildi! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Önce Hama sonra Şam! Muhalifler adım adım ilerliyor: Suriye’de zafer kutlaması! Rejim kritik köprüyü hedef aldı
CHP’de kurultay kavgası... Özgür Özel’den rest! Ekrem İmamoğlu ne dedi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi Mansur Yavaş’a koştu...
Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı! İstenen cezalar belli oldu! Ses kayıtları ortaya çıktı
Resmi Gazete’de yayımlandı! Okullarda kıyafet serbestliği kaldırıldı: Sade ve kullanışlı olacak
Jose Mourinho’dan Dursun Özbek’e şok yanıt! Utandım
Bakanlık gıdada hile yapan markaları açıkladı! Sucukta kanatlı et! 5 kilosu 2 bin TL
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Macron da istifa edecek mi? Fransa Cumhurbaşkanı beklenen konuşmayı yaptı: Michel Barnier dönemi kapandı
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden
Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı! 14 kişi adliyeye sevk edildi! İşte tutuklanma gerekçeleri
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI HESABI | Ocak zammına 6 formül! SSK ve Bağ-Kur’lunun aylıkları ne kadar olacak?
Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu
Deniz Akkaya için gözaltı kararı! Tepki geldi! Firarı olarak aranıyor
SON DAKİKA