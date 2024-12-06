Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 4. turda kazanan takımlar adlarını doğrudan 5. tura yazdırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri şöyle;
Erzurumspor - Sakaryaspor
Gaziantep - 52 Orduspor
İskenderunspor - Hatayspor
Muşspor - Antalyaspor
Göztepe - Bucaspor
Çorluspor - Kocaelispor
Rizespor - Vanspor
Kırklarelispor - Adana Demirspor
Kastamonuspor - Bodrumspor
Menemen FK - MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor - İstanbulspor
Boluspor - 1461 Trabzon
Alanyaspor - Amedspor
Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
24 Erzincanspor - Çorumspor
Konyaspor - Karacabey
Sivasspor - Ankara Keçiörengücü