Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden

Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve milli takımda da gollerine devam eden En Nesyri için, Al Nassr devreye girdi.

Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtti.