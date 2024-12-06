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Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:09 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:13
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi!

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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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