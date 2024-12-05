Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler de kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için düğmeye basıldı.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler de kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için düğmeye basıldı.
Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Cengiz Ünder bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadroya katılan ve beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için kararını verdi.
Mourinho'nun da takımda istemediği yıldız oyuncunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.
Futbol hayatına Altınordu'da başlayan Cengiz Ünder, Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.