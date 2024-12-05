Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler de kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için düğmeye basıldı.

Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Cengiz Ünder bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadroya katılan ve beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için kararını verdi.