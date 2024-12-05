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Bileti kesildi! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Bu doğrultuda Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Mourinho'nun milli yıldızı gözden çıkardığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:23
Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

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Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-lacivertliler de kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için düğmeye basıldı.

Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

Bu isimlerin başında Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Cengiz Ünder bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadroya katılan ve beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder için kararını verdi.

Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

Mourinho'nun da takımda istemediği yıldız oyuncunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi.

Futbol hayatına Altınordu'da başlayan Cengiz Ünder, Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık

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