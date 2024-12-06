Trabzonspor, Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele 2-2 berabere bitti.
Trabzonspor, Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele 2-2 berabere bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahası içinde Fall'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
22. dakikada Malheiro'nun pasıyla ceza sahası içine giren Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
34. dakikada Draguş'un uzak mesafeden vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
37. dakikada Uğurcan Çakır'ın Nuno da Costa'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cafu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
SERDAR HAFTALAR SONRA İLK 11'DE
Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısına çıkan kadrosunda Serdar Saatçı uzun bir süre sonra yer almayı başardı. Genç futbolcu son olarak 8. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmış ve sonrasında hem Şenol Güneş'in kararı hem de sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yoktu. Genç futbolcu 53'te sarı kart gördü.
EŞİTLİĞİ PENALTI BOZDU
Karşılaşmada iki takım da zaman zaman pozisyonlar buldu. Ancak golü atan taraf Kasımpaşa oldu. Serdar Saatçı'nın kısa düşen geri pası sonrasında Iğurcan Çakır, Nuno da Costa'yı düşürdü ve Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada Cafu, topu ağlarla buluşturdu.
46'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ikinci devresine 2 değişiklikle başladı. Güneş, Denis Draguş ve John David Lundstram'ı kenara alırken Enis Destan ve Anthony Nwakaeme'yi sahaya sürdü..
BANZA 9 YAPTI
Trabzonspor'un Kongolu futbolcusu Simon Banza, Kasımpaşa karşısında attığı golle krallık yarışındaki sayısını 9'a yükseltti. Yıldız golcü takımının puan kaybetmesine engel olamadı.