Serdar Saatçı (İHA)

SERDAR HAFTALAR SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısına çıkan kadrosunda Serdar Saatçı uzun bir süre sonra yer almayı başardı. Genç futbolcu son olarak 8. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmış ve sonrasında hem Şenol Güneş'in kararı hem de sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yoktu. Genç futbolcu 53'te sarı kart gördü.