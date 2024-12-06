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Al-Nassr'dan Fenerbahçe'nin istediği Anderson Talisca için açıklama! Müjde gibi sözler

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Al-Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak adına yoğun mesai harcıyor. Taraftarların büyük heyecanla beklediği yıldız futbolcu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte Anderson Talisca'nın durumu hakkında son dakika detayı...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 00:35 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 00:57
Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama! Müjde gibi sözler

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Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca oldu.

Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama!

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen ve şu anda Al-Nassr'da kariyerini sürdüren tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Talisca'nın transferi için Suudi Arabistan ekibi yetkilileriyle bir süredir görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, sevindirici bir haber aldı.

Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama!

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Anderson Talisca, takımı Al-Nassr'ın Al-Ittihad ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Riyad temsilcisi 90+1'de Steven Bergwijn'ın golüyle sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve haftayı puansız kapattı.

Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama!

DURUMU MERAK KONUSU OLDU

Sambacı yıldızın transfer dedikodularının ayyuka çıktığı ve günlerde yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe taraftarları da durumu öğrenmek için araştırmalarda bulundu. Çünkü 30 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle Al-Qadsiah ve Al-Gharafa maçlarında süre alamamış ancak Damac karşılaşmasında 28 dakika sahada kalmıştı.

Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama!

HOCASI AÇIKLADI

Al-Ittihad maçının kadrosunda yer almayan Talisca için Al-Nassr teknik direktörü Stefano Pioli, "Teknik bir karardan dolayı Talisca'yı kadroya almadım. Sakatlığı bulunmuyor," açıklamasını yaptı. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama!

8 GOLÜ VAR

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Anderson Talisca bu sezon Suudi Arabistan temsilcisiyle çıktığı 19 karşılaşmada 8 kez ağları sarsmayı başardı. Brezilyalı yıldız imza attığı günden bu yana ise 104 karşılaşmada 76 gol atıp 10 da asist yaptı.

Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama!

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