Al-Nassr’dan Fenerbahçe’nin istediği Anderson Talisca için açıklama! Müjde gibi sözler

DURUMU MERAK KONUSU OLDU Sambacı yıldızın transfer dedikodularının ayyuka çıktığı ve günlerde yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe taraftarları da durumu öğrenmek için araştırmalarda bulundu. Çünkü 30 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle Al-Qadsiah ve Al-Gharafa maçlarında süre alamamış ancak Damac karşılaşmasında 28 dakika sahada kalmıştı.

HOCASI AÇIKLADI Al-Ittihad maçının kadrosunda yer almayan Talisca için Al-Nassr teknik direktörü Stefano Pioli, "Teknik bir karardan dolayı Talisca'yı kadroya almadım. Sakatlığı bulunmuyor," açıklamasını yaptı. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

8 GOLÜ VAR Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Anderson Talisca bu sezon Suudi Arabistan temsilcisiyle çıktığı 19 karşılaşmada 8 kez ağları sarsmayı başardı. Brezilyalı yıldız imza attığı günden bu yana ise 104 karşılaşmada 76 gol atıp 10 da asist yaptı.