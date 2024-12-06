Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

Yaptığı 13 transfere rağmen şampiyonluk yarışından koparak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da transfer dönemi dört gözle bekleniyor. Bordo mavililer, belirlediği mevkileri güçlendirebilmek adına çalışmalarına hız verdi.
Yaptığı 13 transfere rağmen şampiyonluk yarışından koparak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da transfer dönemi dört gözle bekleniyor. Bordo mavililer, belirlediği mevkileri güçlendirebilmek adına çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Şenol Güneş, yönetimle yaptığı görüşmelerde takviye yapılmasını istediği bölgeleri bildirdi. Buna göre Fırtına stoper, 8 numara ve kanat mevkileri için harekete geçti.
Bu sezon alınan Anthony Nwakaeme ve Denis Draguş'un istenen performansı verememesi, sakatlıktan dönen Mislav Orsic ile takımın deneyimli isimlerinden Edin Vişça'nın beklentilerin altında kalması Trabzonspor'u yeni arayışlara itti.
TREZEGUET İÇİN KAPI KAPALI
Sezon başında Al-Rayyan'a kiralanan ve geçen sezonun en skorer isimlerinden biri olan Trezeguet'in geri dönme ihtimalini düşünen bordo mavili ekipte Mısırlı futbolcu için forma giydiği kulübünden izin çıkmadı. Yıldız oyuncu sezonu Katar'da tamamlayacak. 30 yaşındaki futbolcu 13 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ NEŞTERİ VURUYOR
Trabzonspor'da yaşanan kanat sorunu üzerine teknik direktör Şenol Güneş hamlesini yaptı. Yönetimle görüşen Güneş, bazı futbolcuların izlenmesini ve mümkün bir ismin alınmasını talep etti.
MISLAV ORSIC YOLCU
Nenad Bjelica döneminde takıma kazandırılan ancak Hakan Yeşil ile girdiği pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrasında ilk sezonunu boş geçiren Mislav Orsic, beklenen geri dönüşü yapamadı. Kontratının son aylarına giren Hırvat futbolcunun ayrılması gündemde. Ülkesinden Dinamo Zagreb'in eski oyuncusuna yer açabileceği ülke basınında yer alırken farklı bir talibi çıkması halinde gereken kolaylık sağlanacak. Hem kanat rotasyonunda boşluk oluşturulacak hem de yabancı kontenjanında eksilme sağlanacak.
ANTHONY NWAKAEME BEKLENİYOR
Yaz aylarında 2 sezon sonra Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme şu ana kadar istenen performansı ortaya koyamadı. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı üzgün olduğu öğrenilen Nijeryalı yıldızın kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak kendisinden beklenen oyunu ortaya koyması temenni ediliyor. Şampiyonluk yaşayan kadroda da yer alan 35 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 449 dakika sahada kaldı ve 1 asist yapabildi.
EDIN VISCA İÇİN KARAR VERİLECEK
2021-2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katılan Edin Visca'nın da kontratı haziran ayında bitiyor. Gelecek sezon takımda olup olmaması ile ilgili kararı Şenol Güneş verecek. Yapılacak görüşmelerden ayrılık kararı çıkabilir ancak Boşnak futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması kesin gözüküyor.
ZAKARIA ABOUKHLAL BOMBASI
Yeni senede bambaşka bir kimlikle mücadele etmek isteyen Trabzonspor'da en kritik bölgelerden biri kanatlar olarak görülüyor. Hücum etmekte ve topu ileri taşımakta zorlanan Karadeniz ekibinde gündeme Toulouse forması giyen Zakaria Aboukhlal geldi.
AZ ALKMAAR'DA PARLADI
Faslı futbolcu, Hollanda'nın en önemli şehirlerinden biri olan Rotterdam'da doğdu. Futbol eğitimini de burada almaya başladı. Unitas Gorinchem ve Raptim Gorinchem alt yapılarının ardından Willem II tarafından keşfedildi. Bir sonraki durağı ise PSV alt yapısı oldu. A takıma çıkmadan AZ Alkmaar kendisi için 2 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı. Son dönemde birçok transferle gündemde olan Alkmaar temsilcisinde 3 sene forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda ilk kez yurt dışı deneyimini yaşamak üzere Toulouse'a imza attı.
29 GOLLÜK KATKI
Zakaria Aboukhlal, Fransız temsilcisinde forma giydiği 69 karşılaşmada 22 kez ağları sarstı. 7 de asist yaparak toplamda 29 defa tabelanın değişmesini sağladı. Bu durum güncel piyasa değerini 10 milyon Euro seviyelerine yükselmesini sağladı. Ayrıca Fransa Kupası da kazandı.
SAKATLIK ŞOKU YAŞADI
21 Eylül 2023 tarihinde takımının Union SG ile karşılaştığı maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Zakaria Aboukhlal, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle de Afrika Uluslar Kupası'nda oynayamadı. Toplamda 39 maçta forma giyemedi.
HOLLANDA'DA OYNADI FAS'I SEÇTİ
Trabzonspor'un gündemindeki yıldız futbolcu, Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti. Bir süre de A takımdan davet bekledi ancak gelmeyince annesinin memleketi olan Fas'ı tercih etti. Babası ise Libyalı. Fas adına 22 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
ÇALIM ATMAYI ÇOK SEVİYOR
Kanatlardaki etkisiyle adından söz ettiren Aboukhlal, PSV'de oynadığı dönemde verdiği röportajda bire bir pozisyonlarda makas yaparak çalım atmayı çok sevdiğini anlatıyor. Tarzını futboluna yansıtmaya devam ediyor.
REAL MADRİD'İ TUTUYOR
Genç futbolcunun Avrupa futbolunda en çok sevdiği takım ise Real Madrid. En beğendiği stadyum ise Santiago Bernabeu. Ancak Premier Lig favorisi.
İDOLÜ BABASI
Aboukhlal, babasını idolü olarak görüyor. Kendisine diğer kardeşlerine göre daha fazla odaklandığını ve destek verdiğini söylüyor. Ayrıca en sert eleştirilerin yine babasından geldiğini ifade ediyor. Bir röportajında, "Annem ve babam beni ayaklarımın yere basması için büyüttü. Beni nasıl yetiştirdilerse ben de insanlara öyle davranmak istiyorum. Çevrenizdeki insanlara iyi davranın, sizi seven insanları dikkatle dinleyin ve her zaman çok çalışmaya devam edin."
İSLAM'A İNANIYOR, NAMAZA DAVET EDİYOR
Sahadaki yeteneklerinin haricinde hayatı ile de gündemde olan Zakaria Aboukhlal, Müslüman bir ailenin çocuğu. Her fırsatta Allah'a olan inancını paylaşıyor. Takipçilerini namaza davet ediyor ve zaman zaman sureler ve hadislerle hayatına şekil verdiğini belirtiyor. Kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda "Başarım sadece Allah'tan gelir" dedi. Kur'an-ı Kerim'i okuyup insanların mutluluğu ahirette bulacağının mesajlarını veriyor.