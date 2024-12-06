Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

İDOLÜ BABASI

Aboukhlal, babasını idolü olarak görüyor. Kendisine diğer kardeşlerine göre daha fazla odaklandığını ve destek verdiğini söylüyor. Ayrıca en sert eleştirilerin yine babasından geldiğini ifade ediyor. Bir röportajında, "Annem ve babam beni ayaklarımın yere basması için büyüttü. Beni nasıl yetiştirdilerse ben de insanlara öyle davranmak istiyorum. Çevrenizdeki insanlara iyi davranın, sizi seven insanları dikkatle dinleyin ve her zaman çok çalışmaya devam edin."