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Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve Avrupa'ya da erken veda eden Trabzonspor, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, kanatlarını sağlama alabilmek adına harekete geçti. Gündemde ise sürpriz bir isim var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:29
Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

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Yaptığı 13 transfere rağmen şampiyonluk yarışından koparak taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da transfer dönemi dört gözle bekleniyor. Bordo mavililer, belirlediği mevkileri güçlendirebilmek adına çalışmalarına hız verdi.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

Teknik direktör Şenol Güneş, yönetimle yaptığı görüşmelerde takviye yapılmasını istediği bölgeleri bildirdi. Buna göre Fırtına stoper, 8 numara ve kanat mevkileri için harekete geçti.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

Bu sezon alınan Anthony Nwakaeme ve Denis Draguş'un istenen performansı verememesi, sakatlıktan dönen Mislav Orsic ile takımın deneyimli isimlerinden Edin Vişça'nın beklentilerin altında kalması Trabzonspor'u yeni arayışlara itti.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

TREZEGUET İÇİN KAPI KAPALI

Sezon başında Al-Rayyan'a kiralanan ve geçen sezonun en skorer isimlerinden biri olan Trezeguet'in geri dönme ihtimalini düşünen bordo mavili ekipte Mısırlı futbolcu için forma giydiği kulübünden izin çıkmadı. Yıldız oyuncu sezonu Katar'da tamamlayacak. 30 yaşındaki futbolcu 13 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

ŞENOL GÜNEŞ NEŞTERİ VURUYOR

Trabzonspor'da yaşanan kanat sorunu üzerine teknik direktör Şenol Güneş hamlesini yaptı. Yönetimle görüşen Güneş, bazı futbolcuların izlenmesini ve mümkün bir ismin alınmasını talep etti.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

MISLAV ORSIC YOLCU

Nenad Bjelica döneminde takıma kazandırılan ancak Hakan Yeşil ile girdiği pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrasında ilk sezonunu boş geçiren Mislav Orsic, beklenen geri dönüşü yapamadı. Kontratının son aylarına giren Hırvat futbolcunun ayrılması gündemde. Ülkesinden Dinamo Zagreb'in eski oyuncusuna yer açabileceği ülke basınında yer alırken farklı bir talibi çıkması halinde gereken kolaylık sağlanacak. Hem kanat rotasyonunda boşluk oluşturulacak hem de yabancı kontenjanında eksilme sağlanacak.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

ANTHONY NWAKAEME BEKLENİYOR

Yaz aylarında 2 sezon sonra Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme şu ana kadar istenen performansı ortaya koyamadı. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı üzgün olduğu öğrenilen Nijeryalı yıldızın kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak kendisinden beklenen oyunu ortaya koyması temenni ediliyor. Şampiyonluk yaşayan kadroda da yer alan 35 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 449 dakika sahada kaldı ve 1 asist yapabildi.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

EDIN VISCA İÇİN KARAR VERİLECEK

2021-2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katılan Edin Visca'nın da kontratı haziran ayında bitiyor. Gelecek sezon takımda olup olmaması ile ilgili kararı Şenol Güneş verecek. Yapılacak görüşmelerden ayrılık kararı çıkabilir ancak Boşnak futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalması kesin gözüküyor.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

ZAKARIA ABOUKHLAL BOMBASI

Yeni senede bambaşka bir kimlikle mücadele etmek isteyen Trabzonspor'da en kritik bölgelerden biri kanatlar olarak görülüyor. Hücum etmekte ve topu ileri taşımakta zorlanan Karadeniz ekibinde gündeme Toulouse forması giyen Zakaria Aboukhlal geldi.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

AZ ALKMAAR'DA PARLADI

Faslı futbolcu, Hollanda'nın en önemli şehirlerinden biri olan Rotterdam'da doğdu. Futbol eğitimini de burada almaya başladı. Unitas Gorinchem ve Raptim Gorinchem alt yapılarının ardından Willem II tarafından keşfedildi. Bir sonraki durağı ise PSV alt yapısı oldu. A takıma çıkmadan AZ Alkmaar kendisi için 2 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldı. Son dönemde birçok transferle gündemde olan Alkmaar temsilcisinde 3 sene forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda ilk kez yurt dışı deneyimini yaşamak üzere Toulouse'a imza attı.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

29 GOLLÜK KATKI

Zakaria Aboukhlal, Fransız temsilcisinde forma giydiği 69 karşılaşmada 22 kez ağları sarstı. 7 de asist yaparak toplamda 29 defa tabelanın değişmesini sağladı. Bu durum güncel piyasa değerini 10 milyon Euro seviyelerine yükselmesini sağladı. Ayrıca Fransa Kupası da kazandı.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

SAKATLIK ŞOKU YAŞADI

21 Eylül 2023 tarihinde takımının Union SG ile karşılaştığı maçın 40. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Zakaria Aboukhlal, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı. Geçirdiği ameliyat nedeniyle de Afrika Uluslar Kupası'nda oynayamadı. Toplamda 39 maçta forma giyemedi.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

HOLLANDA'DA OYNADI FAS'I SEÇTİ

Trabzonspor'un gündemindeki yıldız futbolcu, Hollanda'nın alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti. Bir süre de A takımdan davet bekledi ancak gelmeyince annesinin memleketi olan Fas'ı tercih etti. Babası ise Libyalı. Fas adına 22 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

ÇALIM ATMAYI ÇOK SEVİYOR

Kanatlardaki etkisiyle adından söz ettiren Aboukhlal, PSV'de oynadığı dönemde verdiği röportajda bire bir pozisyonlarda makas yaparak çalım atmayı çok sevdiğini anlatıyor. Tarzını futboluna yansıtmaya devam ediyor.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

REAL MADRİD'İ TUTUYOR

Genç futbolcunun Avrupa futbolunda en çok sevdiği takım ise Real Madrid. En beğendiği stadyum ise Santiago Bernabeu. Ancak Premier Lig favorisi.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

İDOLÜ BABASI

Aboukhlal, babasını idolü olarak görüyor. Kendisine diğer kardeşlerine göre daha fazla odaklandığını ve destek verdiğini söylüyor. Ayrıca en sert eleştirilerin yine babasından geldiğini ifade ediyor. Bir röportajında, "Annem ve babam beni ayaklarımın yere basması için büyüttü. Beni nasıl yetiştirdilerse ben de insanlara öyle davranmak istiyorum. Çevrenizdeki insanlara iyi davranın, sizi seven insanları dikkatle dinleyin ve her zaman çok çalışmaya devam edin."

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

İSLAM'A İNANIYOR, NAMAZA DAVET EDİYOR

Sahadaki yeteneklerinin haricinde hayatı ile de gündemde olan Zakaria Aboukhlal, Müslüman bir ailenin çocuğu. Her fırsatta Allah'a olan inancını paylaşıyor. Takipçilerini namaza davet ediyor ve zaman zaman sureler ve hadislerle hayatına şekil verdiğini belirtiyor. Kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda "Başarım sadece Allah'tan gelir" dedi. Kur'an-ı Kerim'i okuyup insanların mutluluğu ahirette bulacağının mesajlarını veriyor.

Trabzonspor kanatlanacak! Transferde sürpriz hamle: Yıldız isim yolcu

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