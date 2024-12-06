Trabzonspor’un Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı doğru mu?

Enis Destan Rodrigues'in hamlesi sonrasında yerde kalmıştı (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)

A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, kararı değerlendirdi. Çulcu şunları söyledi;

"Rodrigues'in sol koluyla Enis'in sağ koluna bakarsak itişme. Ancak sarsacak şekilde bir şiddet var. Yıkmıyor ama sarsıyor. Çok şiddetli değil. Kabul ediyorum. Ama topsuz alanda neden yaparsın bunu? Muhtemelen VAR'ın varlığını unuttu Rodrigues. VAR da tespit etti. İlla yere düşmesi veya sendelemesi gerekmiyor. Hareket gereksiz bir harekettir. Penaltı doğrudur. VAR müdahalesi doğrudur. Topsuz alanda olduğu için de sarı kart doğrudur."