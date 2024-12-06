Trabzonspor’un Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı doğru mu?

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadelede 1-0 yenik duruma düşse de 2-1 öne geçmeyi başardı ancak son anlarda Nuno da Costa'ya engel olamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.
Mücadeledde Fırtına'nın eşitliği yakaladığı gol penaltıdan geldi. Simon Banza'nın isabet sağladığı vuruş öncesinde yapılan hareketin penaltı olup olmadığı yönündeki tartışmalar gündeme oturdu.
Enis Destan Rodrigues'in hamlesi sonrasında yerde kalmıştı (Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır)
A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, kararı değerlendirdi. Çulcu şunları söyledi;
"Rodrigues'in sol koluyla Enis'in sağ koluna bakarsak itişme. Ancak sarsacak şekilde bir şiddet var. Yıkmıyor ama sarsıyor. Çok şiddetli değil. Kabul ediyorum. Ama topsuz alanda neden yaparsın bunu? Muhtemelen VAR'ın varlığını unuttu Rodrigues. VAR da tespit etti. İlla yere düşmesi veya sendelemesi gerekmiyor. Hareket gereksiz bir harekettir. Penaltı doğrudur. VAR müdahalesi doğrudur. Topsuz alanda olduğu için de sarı kart doğrudur."