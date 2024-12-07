Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

GOL UMUDU OSIMHEN OLACAK Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen olacak. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 9 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki son 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 12 müsabakada 9 kez gol attı.

Galatasaray'da Osimhen'i resmi müsabakalarda altışar golü olan Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, 4 gol atan Dries Mertens, ikişer kez fileleri havalandıran Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı takip ediyor.