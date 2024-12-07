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Okan Buruk'tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, sahadan 3 puan ile ayrılarak Eyüpspor karşısında yaşanan puan kaybını unutturmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 15:16 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 15:16
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor'a konuk olacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 11 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya zirvede girdi.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 14 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi gördü. Sivas temsilcisi, 15. hafta öncesinde 18 puanla 9. sırada yer aldı.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

GALATASARAY SAVUNMASINDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcular nedeniyle savunmada ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

Sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan ile sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Sivasspor karşısında süre alamayacak. Milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da maçta forma giymesi beklenmiyor.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Galatasaray'da ayrıca sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile kanat oyuncusu Yusuf Demir de karşılaşmada görev yapamayacak.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

DEPLASMANDA KAZANMA SERİSİNİ 14 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 14 maçını kazandı.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek seriyi uzatmayı hedefliyor.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

SON 16 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 2 resmi karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

GOL UMUDU OSIMHEN OLACAK

Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki en önemli gol ayağı Nijeryalı santrfor Victor Osimhen olacak.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 9 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Süper Lig'deki son 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 12 müsabakada 9 kez gol attı.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Galatasaray'da Osimhen'i resmi müsabakalarda altışar golü olan Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Yunus Akgün, 4 gol atan Dries Mertens, ikişer kez fileleri havalandıran Gabriel Sara, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı takip ediyor.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

BU SEZON İKİNCİ GÜNDÜZ MAÇI

Galatasaray, bu sezon ikinci kez gündüz maça çıkacak.

Ligin 12. haftasında saat 16.00 seansında konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci gündüz maçını Sivasspor ile yapacak.

Sivas'taki hava koşulları nedeniyle saat 16.00'da oynanacak maç sırasında sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

Galatasaray, Sivas deplasmanından 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak. O müsabaka gününde ise sıcaklık 0'ın altına düşecek.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

OKAN BURUK KARARINI VERDİ!

Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini belirledi.

Galatasaray'ın Sivasspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Muslera, Davinson, Nelsson, Metehan, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.

Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor

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