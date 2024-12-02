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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında Becao ve Arda Kızıldağ'ın pozisyonu penaltı mı?

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler zorlu randevuda 3 puana Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko'nun golleriyle ulaştı. Karşılaşmanın 29. dakikasındaki pozisyonda Becao'nun müdahalesiyle yerde kalan Alper Kızıldağ ve tüm krımızı siyahlı ekip penaltı bekledi. Ancak devam kararı çıktı. Pozisyonu A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu yorumladı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 01:09 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 01:22
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında Becao ve Arda Kızıldağ’ın pozisyonu penaltı mı?

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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziamntep FK ile kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Mücadelede kıran kırana bir oyun ortaya konurken tartışmalı bir pozisyon gündeme oturdu.

Becao'nun Alper Kızıldağ'a yaptığı müdahaleyi A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı.

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında Becao ve Arda Kızıldağ'ın pozisyonu penaltı mı?

Mustafa Çulcu Arda'ya yapılan müdahalenin penaltı olduğunu söyledi (A Spor)Mustafa Çulcu Arda'ya yapılan müdahalenin penaltı olduğunu söyledi (A Spor)

Maça damga vuran pozisyon hakkında konuşan Çulcu şunları söyledi; "Becao'nun müdahalesi penaltı. Yaptığı harekette neredeyse forma numarası kaybolmuş. 7. haftada Trabzonspor - Konyaspor maçında Stefano Denswil'in buna benzer bir hareketinde VAR'dan penaltı kararı geldi. Bunun hemen hemen aynısı. Becao'ya da topsuz alanda yaptığı hareket nedeniyle de sarı kar verilmelidir."

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