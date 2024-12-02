Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında Becao ve Arda Kızıldağ’ın pozisyonu penaltı mı?

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziamntep FK ile kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Mücadelede kıran kırana bir oyun ortaya konurken tartışmalı bir pozisyon gündeme oturdu.

Mustafa Çulcu Arda'ya yapılan müdahalenin penaltı olduğunu söyledi (A Spor)

Maça damga vuran pozisyon hakkında konuşan Çulcu şunları söyledi; "Becao'nun müdahalesi penaltı. Yaptığı harekette neredeyse forma numarası kaybolmuş. 7. haftada Trabzonspor - Konyaspor maçında Stefano Denswil'in buna benzer bir hareketinde VAR'dan penaltı kararı geldi. Bunun hemen hemen aynısı. Becao'ya da topsuz alanda yaptığı hareket nedeniyle de sarı kar verilmelidir."