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Fenerbahçe ve Gaziantep FK oyuncuları birbirine girdi! İşte o anlar

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler evindeki mücadeleyi 3-1 yenerek Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Mücadelenin son anlarında yaşanan tartışma akşama damga vurdu. İki takımın futbolcuları birbirine girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 22:37 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 22:49
Fenerbahçe ve Gaziantep FK oyuncuları birbirine girdi! İşte o anlar

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Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın kaybı sonrasında umutlanan ve büyük bir fırsatı eline geçiren Fenerbahçe, Gaziabtep FK'yı ağırladığı 14. hafta maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı lacivertli ekibe 3 puanı getiren isimler Oğuz Aydın, Becao ve Edin Dzeko oldu.

İki takım oyuncuları arasında son dakikalarda çıkan tartışma bir anda büyüdü. Jose Mourinho ve Selçuk İnan'ın sarılıp konuştuğu anların ardından saha kenarındaki Gaziantep FK futbolcusu ile Rodrigo Becao arasında gerginlik başladı.

Sonrasında iki takım oyuncularının büyük bir bölümü birbirlerinin üzerine yürüdü. Olay bir süre sürdükten sonra sona erdi.

İşte o anlar...

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının son anlarında saha kenarı karıştı (Takvim.com.tr)Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının son anlarında saha kenarı karıştı (Takvim.com.tr)

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