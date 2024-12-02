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Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! "Utandınız mı?"

Süper Lig'de lider Galatasaray sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar geri düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine rağmen mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasını değerlendirirken Okan Buruk'un tercihleri ve hakem kararlarını eleştirdiler. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 09:30 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 09:30
Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

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ÖNEMLİ BİR KAYIP OLDU - EVREN TURHAN

Galatasaray, Avrupa Kupası maçı sonrası Eyüpspor karşısına 2 gün aranın ardından çıktı. Okan hoca Abdülkerim, Sanchez ve Metehan ile yine üçlü başladı.
Ön tarafta Osimhen tek forvet başlarken, Sallai ve Barış Alper ile de kanatları kullanmak istedi.
Maça biraz durgun başlayan Galatasaray golü yedikten sonra hareketlendi. Oyunun kontrolünü eline aldı. İnanılmaz pozisyonlara girdi. Özellikle Yunus, Sallai ve Mertens ilk yarıda çok durgundu.


Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

Barış Alper ve Osimhen inanılmaz mücadele etti. Rakibi çok zorladılar. Barış ilk yarı resmen iki kişilik oynadı. Bu mücadelesinin karşılığını da golle aldı. Osimhen de inanılmaz pozisyonlara girdi ama çok kaçırdı. Galatasaray ilk yarının hakimiydi. Ancak topu bir türlü içeri sokamadı. Sarı-Kırmızılı takım ikinci yarıya daha da etkili başladı ve Sallai ile golü buldu.
Sara ve Torriera iyi oynarken Yunus ve Mertens çok durgundu. Galatasaray ikinci yarıda da oyunun hakimiyken yine golü kalesinde gördü. Sarı- Kırmızılı takımın bugünkü tek sıkıntısı son vuruşlardı. Çok daha fazlasını atabilirdi. Farklı bir skorla kazanacağı maç berabere bitti.
Cimbom için önemli bir kayıp olduğunu düşünüyorum.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

OYUN DENGESİ - REHA KAPSAL

Galatasaray iç sahada Eyüpspor'la oynuyor elbette tek hedef galibiyet... Ama bu maç için önemli bir konu da ligde son oynanan Samsunspor ile Bodrum maçından 3 puan almalarına rağmen o eski güçlü oyunundan uzak bir görüntü vermeleri... Hafta içi de AZ maçının özellikle ilk yarısında istenilen seviyenin oyun olarak altında kalmaları sarı-kırmızılı taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturmasıyla bu maçın önemi bir kat daha değer kazanıyordu. Galatasaray 3/4/2/1 dizilişi ile başladı. Bu düzende takımın omurgasında 9 oyuncu ile oynamalarına rağmen karşı presi doğru yapamadıklarından çok hücum geçişi yediler. Bir an önce Okan hoca bu doğru olmayan 3'lü oyundan vazgeçmeli.


Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

İlk yarı çok baskı yaptılar ve pozisyonlar ürettiler ama son vuruşlarda o beceriyi ancak tam devre biterken gösterip golü buldular. Sarı kırmızılılar için Osimhen önemli bir koz ama ona çok bağımlılar. 2. yarı başında Sallai'nin gölüyle öne geçtiler 2. yarıda ilk yarının son bölümündeki gibi çok oyuncuyla rakip ceza sahasına girdiler. Bu çoğalma rakibi hataya zorladığı gibi golü değişik oyuncularının bulması adına önemli bir detaydı. Nitekim Barış Alper 3. golü kaçırmasa maçın fişi erkenden çekecekti sarı kırmızılılar.


Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

Sarı kırmızılılar bundan sonra oyunu neredeyse tek kale maça çevirip Eyüpspor ceza sahası içinden çıkmadı. Galatasaray kötü oynadığı maçları zaten kazanmasını bilen bir takımdı. Ancak böylesine hücumda çok etkili oldukları çok net pozisyonlardan yararlanamadıkları (Elbette yaptığı savunma anlayışı için bunları söylemek mümkün değil. bu dengesiz oyun anlayışında) en önemli problem yediğinden fazlasını atman gerekiyor. Bu maç için bu yeterli olmayınca hiç hesapta olmayan 2 puanı kendi evinde kaybetmiş oldu.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

STANDARDI YOK - MUSTAFA ÇULCU

Kurumlar inatlaşmamalı... Çözümsel barış içinde futbola katkı sağlayan saygın çizgisini bozmamalı. İnat uğruna genç bir hakemi gündem olmuş polemiklerin üstüne niye bu derece psikolojik bir baskının altına atarlar anlamış değilim! Siz hakemi kazanmak mı istiyorsunuz kaybetmek mi ? Maçın ilk dakikası Thiam'ın eli Sallai'nin yüzünde net sarı ama vermedi. Eyüp ceza alanı içinde Yunus, Caner'in ellerini vücudunda hissettiği an penaltı beklentisi ile kendini bıraktı temas var fakat eylem yok penaltı olmaz. 22'de Osimhen-Claro mücadelesinde Claro topa vuruyor penaltı olmaz... Devamında Barışİlter kısa mesafe basit itmelere itibar edilmiyor çünkü yan yana mücadele içindeler... Hakemin sahadaki yorumu devam. Maçın önemli pozisyonu Sanchez-Thiam mücadelesinde Sanchez yere düşüyor sağ bacak dik krampon çivileri yukarıda rakibinin sol karın boşluğuna şiddeti yüksek olmayan sancak gaddarlık içeren ayakla bir teması var. Topla oynama durumu söz konusu değil, teşebbüsü bile kırmızı karttır. Hakem göstermedi. Ayak yukarı gelirken şortu sıyırıyor karın boşluğuna temas ediyor hakem çözemedi. VAR da çözemedi...


Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

Önceden sarısı olan Sanchez, 56'da rakibi Thiam'ın ayağına kontrolsüz net bir basması var, ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem yine göstermedi, bir "tık" sabretti ihraç etmedi! Sanchez yatıp kalkıp hakeme dua etsin bu maçı ihraç olmadan tamamladığı için. Kurumlar arası gereksiz inatlaşma, ikliminde hakemin gösterdiği doğru sarı kartlar var göstermediği kartlar var, faul standardı yok. Kendisine yapılan mobinglere karşı önlem alamadı, disipline edemedi. Çok deneyime ihtiyacı var çok. MHK'daki arkadaşlar lütfen bu genç hakemleri ezdirmeyin, yazık ediyorsunuz onlara. Futbolumuzun seyir kalitesini bozmayın provoke etmeyin. Böyle hakem yetiştirilmez, hakemlik böyle yönetilmez.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

DEDİKODUCULAR UTANDINIZ MI? - LEVENT TÜZEMEN

Eyüpspor, G.Saray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, G.Saraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır.
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor çatır çatır top oynadı, ikili mücadelelerde G.Saray'ı zorladı, kanatlardan özellikle Halil'in bölgesinden etkili hücum etti.


Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

2 NET GOL KAÇIRDILAR

İlk golü de Halil'in ortası sonucu arka direkte eski G.Saraylı Emre Akbaba gol yaptı! Oysa G.Saray bu golü yemeden önce Torreira ve Osimhen ile iki net gol kaçırdı. Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması G.Saray'ın erken gol bulmasını engelledi. Osimhen, direkten dönen şutunda uzağa değil de yakın köşeye vursaydı aradığı golü bulurdu. Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı. İkinci yarının hemen başında Sallai'nin golü G.Saray'ı öne geçirdi.


Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

BERKE KALEDE DEVLEŞTİ

Ben bu gol sonrası G.Saray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüpspor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi. Yine de Barış, Osimhen'in hazırladığı pozisyonda kaleye gelişi güzel şut atacağına topun dibine girseydi farkı arttırırdı.
Eyüp, Ampem ile skoru 2-2'ye taşırken Galatasaray'ın baskısı golü getirmedi. Çünkü Eyüp kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

GALATASARAY BERKE'Yİ ALSIN - ZEKİ UZUNDURUKAN

Ligde önüne geleni deviren Galatasaray'ı Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor durdurdu! Berke Özer, uzun yıllardır sahalarımızda göremediğimiz bir kalecilik performansı ortaya koydu! Galatasaray kazanmak için her şeyi yaptı ama tam 12 net kurtarış yapan uçan panter Berke Özer, Aslan Cimbom'u durdurdu! Maçın başındaki Emre Akbaba golü hem tribünleri hem de Galatasaraylı oyuncuları strese soktu. Oyuncular bir an önce beraberlik golünü bulabilmek için telaşlı bir oyun oynamaya başladılar. Emre Akbaba'nın attığı golde Halil Akbunar'ı durduramayan Sallai ile Abdülkerim'in ve arka direkte Emre Akbaba'ya yakın oynamayan Barış Alper'in hatası vardı.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

Galatasaray golü yedikten sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Art arda pozisyonlar buldu, 2 top direkten döndü. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, jeneriklik kurtarışlar yaptı. Berke'yi izlerken içimden 'Bu Berke uçak düşse onu da tutar' dedim. Nitekim ikinci yarıda sayısız kurtarışlar yaptı. Bu kurtarışlardan 4-5 tanesi mucize ötesiydi.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

Galatasaray'ın kadife ayaklı bir oyuncusu var! Gabriel Sara! Galatasaray'ın bütün hücum başlangıçlarında Sara başrolü üstleniyor. Galatasaray'ın ilk yarının uzatma anlarında bulduğu golün mimarı Gabriel Sara oldu. Gabriel Sara'nın sol kanattan ceza sahasına kestiği topta Berke art arda kurtarışlar yaptı; Eyüpspor savunması topu uzaklaştıramadı. Top Barış Alper Yılmaz'ın önüne düştü. Barış da topu adeta iğne deliğinden geçirerek skor tabelasını 1-1'e getirdi.
Galatasaray ikinci yarıya adeta golle başladı. Galatasaray'ı öne geçiren golün mimarı yine Sara idi. Ceza sahasına kestiği topu Osimhen kafa ile Sallai'ye aktardı. Sallai'ye de fileleri havalandırmak kaldı. Osimhen maç boyunca çok gol kaçırdı ama nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Takım arkadaşlarını ateşledi, rakip savunmayı çok yordu, kim ne derse desin büyük oynadı yine Osimhen!

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

Hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği kararlarla sarı-kırmızılı oyuncuları gerdi, sinirlendirdi! Galatasaray, öne geçtikten sonra farklı skor ararken kalesinde golü gördü. Galatasaray savunması dün çok hata yaptı. Abdülkerim çıktıktan sonra Davinson Sanchez tek başına savaşmak zorunda kaldı. O da bir yere kadar. Metehan'ın kumaşı çok iyi ama daha tecrübesiz. Okan hocadan Basthuayi hamlesi geldi hemen... Oyunun son bölümü, Galatasaray ile Berke arasında geçti. Galatasaraylı oyuncular vurdu; Berke kurtardı. Berke'nin içine Örümcek Adam, Süpermen, Hulk kaçmış gibiydi. Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleci arıyor! Uzaklarda aramasın! Hemen alsın Berke Özer'i!

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

FİŞİ ÇEKMELİYDİ - BÜLENT TİMURLENK

Bir futbolcunun eski takımına karşı oynayacağı maç öncesinde ya da bir teknik direktörün bir zamanlar çalıştırdığı ya da futbolcusu olduğu takıma karşı sahaya çıktığında mesnetsizce yapılan ahlak sorgulamaları sadece bizim futbolumuzda var. Avrupalılar bu türden eşleşmelerden güzel hikâyeler, arşiv fotoğraflarla maça giderken bizdeyse "satacak" totosu oynanıyor maalesef. Bir mahlas altında yapılan bu terbiyesizliklerin bir cezası varsa da kimse o cezayı çekmiyor sonuçta.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

Evet Kaan, Jakobs yok. Jelert güven vermiyor. Yine de G.Saray'ın üçlü savunma tercihi takımın iki buçuk sezondur 4-2-3-1 ile sağladığı akışkanlığı da ortadan kaldırdı. Arda Turan, merkezi kalabalık tutunca Bodrum maçında olduğu gibi 3-4-2- 1'de Mertens ve Yunus, sıkışıp kaldılar. Üretkenlikten uzaktılar. Ve iş Barış ve Sallai'nin bire birlerine kalmıştı. Üç gün sonra maça çıkıp bir de geriye düşerseniz işiniz zordur. Her şeye rağmen G.Saray ilk yarıda Berke'nin kurtarışları olmasa 3 gol bulabilirdi. Yedisi isabetli 12 şut, Berke'nin 6 kurtarışı… 47'de erken öne geçtikten sonraki 15 dakikada Galatasaray'ın rakibin fişini çekmesi gerekiyordu. Berkan üçlü savunmanın sağında saatli bombayken Arda Turan'ın doğru hamleleri, Barış'ın hücumda saç baş yolduran tercihleri oyunu 2-2'ye getirdi. Osimhen'in atletizmine ve iştahına rağmen G.Saray'ın, Icardi'nin net vuruşlarını aradığı kesin. Sakatlıklar ve yorgunlukla zımparalanmış G.Saray için bu 2 puanlık kayıp normal gibi görünse de önümüzdeki hafta Sivas'a giderken derbinin olduğu haftada farkın daha da azalmasını sağlayabilir.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

SANCHEZ'E KIRMIZIYI ATLADI - AHMET ÇAKAR

Dün gece gösterdi ki Türkiye'nin en iyi kalecisi Berke! Bir kaleci bundan daha iyi oynayamazdı. Goller yedi ama altılık, yedilik olacak maçı çok az golde tuttu. Ayrıca ben dahil hepimiz Eyüp Başkanı Murat Özkaya ve hocası Arda Turan için hafta içi çok salladık. Fark olur dedik. Eyüp mücadele etmez dedik ama dün geceki mücadele hepimizi utandırdı. Çok mu iyi oynadılar hayır! Kapasiteleri oranında mükemmele yakın mücadele ettiler. Oyunun hemen başında Halil sağdan girdi, eski G.Saraylı Emre Akbaba son anda dokundu ve takımını öne geçirdi. 30. dakikada G.Saray bütün inisiyatifi ele aldı. Art arda kaçan goller, duran toptan gelen pozisyonlar ve devre biterken Barış Alper ile gelen G.Saray'ın golü…

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

G.Saray ikinci yarıya da Sallai'nin golü ile öne geçerek başladı. İşte bundan sonra maç üçe dörde gidecekken bir kontratakta Eyüpspor beraberliği kurtardı ve belki de ligi yeniden başlattı. G.Saray, kolay gol yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamıyor, bu da garip puan kayıplarına neden oluyor. Yakalanan mutlak pozisyonlar golle neticelenmeyince dün geceki tablo ortaya çıkıyor. Gelelim hakeme. İlk yarıda G.Saray'ın penaltı beklediği birkaç pozisyon var. Bana göre hiçbiri penaltı değil fakat Sanchez'in görmesi gereken kırmızı kart atlandı. Yerdeyken ayaktaki rakibinin böğrüne taban basıyor, atılmadı! İkinci yarıda da sarı kartı olan Sanchez rakibin bileğine mutlak şekilde basıyor ama yine ikinci sarıyı görüp atılmıyor.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

ANLAMAK ZOR - ALİ GÜLTİKEN

Galatasaray'da işler yolunda, oyun olarak bir sıkıntısı yok. Kadro derinliği olarak da problem yaşamıyor. Ortada puan kaybı falan da yok. O zaman bu sistem arayışı neden yapılıyor, bunu anlamak da zor hale geliyor. Biraz macera aramaya benziyor. 'Birçok şeyi başardım, bunu da başarırım' düşüncesinin de bu kararda etkili olduğunu düşünebiliriz. Ama sebep ne olursa olsun G.Saray'ın sistem değişikliğinden istediğini alamadığı kesin bir şekilde ortada duruyor. İcardi sakatlanmasa Osimhen'le birlikte oynama düşüncesi sizi zorlayabilir. Takım dengelerini gözetmek adına onu yapabilirsiniz. Ama ortada böyle bir durum da yok. Nelsson da stoper olarak kadroda. Sağ, sol bekleriniz var. Ama buna rağmen bu sistem değişimini anlamlandırmak zor.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

G.Saray pozisyona girdi mi? Evet. Goller de buldu. Osimhen gol atmasa da muazzam performansıyla yine sahadaydı. Savunma arkasına inilerek Eyüpspor'un bulduğu iki gol bu sistemin sorgulanması için yeterli görünüyor. Maçın bu sonuçla bitmesinde elbette Eyüp kalecisi Berke Özer'in muazzam performansını da göz ardı etmemek lazım. Eyüp, sezon başından beri Arda Hoca'yla mükemmel bir başlangıç yaptı. Her maçı etkili oynayan bir takım. Oyunun genel hakimiyeti G.Saray'ın elinde olsa da kafasında planladığı çabuk çıkışlarda bulduğu pozisyonlarda istediği sonucu her maçta olduğu gibi bu maçta da aldı.

Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! Utandınız mı?

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