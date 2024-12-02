Spor yazarları Galatasaray Eyüpspor maçını değerlendirdi! "Utandınız mı?"

İlk yarı çok baskı yaptılar ve pozisyonlar ürettiler ama son vuruşlarda o beceriyi ancak tam devre biterken gösterip golü buldular. Sarı kırmızılılar için Osimhen önemli bir koz ama ona çok bağımlılar. 2. yarı başında Sallai'nin gölüyle öne geçtiler 2. yarıda ilk yarının son bölümündeki gibi çok oyuncuyla rakip ceza sahasına girdiler. Bu çoğalma rakibi hataya zorladığı gibi golü değişik oyuncularının bulması adına önemli bir detaydı. Nitekim Barış Alper 3. golü kaçırmasa maçın fişi erkenden çekecekti sarı kırmızılılar.
Sarı kırmızılılar bundan sonra oyunu neredeyse tek kale maça çevirip Eyüpspor ceza sahası içinden çıkmadı. Galatasaray kötü oynadığı maçları zaten kazanmasını bilen bir takımdı. Ancak böylesine hücumda çok etkili oldukları çok net pozisyonlardan yararlanamadıkları (Elbette yaptığı savunma anlayışı için bunları söylemek mümkün değil. bu dengesiz oyun anlayışında) en önemli problem yediğinden fazlasını atman gerekiyor. Bu maç için bu yeterli olmayınca hiç hesapta olmayan 2 puanı kendi evinde kaybetmiş oldu.
STANDARDI YOK - MUSTAFA ÇULCU
Kurumlar inatlaşmamalı... Çözümsel barış içinde futbola katkı sağlayan saygın çizgisini bozmamalı. İnat uğruna genç bir hakemi gündem olmuş polemiklerin üstüne niye bu derece psikolojik bir baskının altına atarlar anlamış değilim! Siz hakemi kazanmak mı istiyorsunuz kaybetmek mi ? Maçın ilk dakikası Thiam'ın eli Sallai'nin yüzünde net sarı ama vermedi. Eyüp ceza alanı içinde Yunus, Caner'in ellerini vücudunda hissettiği an penaltı beklentisi ile kendini bıraktı temas var fakat eylem yok penaltı olmaz. 22'de Osimhen-Claro mücadelesinde Claro topa vuruyor penaltı olmaz... Devamında Barışİlter kısa mesafe basit itmelere itibar edilmiyor çünkü yan yana mücadele içindeler... Hakemin sahadaki yorumu devam. Maçın önemli pozisyonu Sanchez-Thiam mücadelesinde Sanchez yere düşüyor sağ bacak dik krampon çivileri yukarıda rakibinin sol karın boşluğuna şiddeti yüksek olmayan sancak gaddarlık içeren ayakla bir teması var. Topla oynama durumu söz konusu değil, teşebbüsü bile kırmızı karttır. Hakem göstermedi. Ayak yukarı gelirken şortu sıyırıyor karın boşluğuna temas ediyor hakem çözemedi. VAR da çözemedi...
Önceden sarısı olan Sanchez, 56'da rakibi Thiam'ın ayağına kontrolsüz net bir basması var, ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem yine göstermedi, bir "tık" sabretti ihraç etmedi! Sanchez yatıp kalkıp hakeme dua etsin bu maçı ihraç olmadan tamamladığı için. Kurumlar arası gereksiz inatlaşma, ikliminde hakemin gösterdiği doğru sarı kartlar var göstermediği kartlar var, faul standardı yok. Kendisine yapılan mobinglere karşı önlem alamadı, disipline edemedi. Çok deneyime ihtiyacı var çok. MHK'daki arkadaşlar lütfen bu genç hakemleri ezdirmeyin, yazık ediyorsunuz onlara. Futbolumuzun seyir kalitesini bozmayın provoke etmeyin. Böyle hakem yetiştirilmez, hakemlik böyle yönetilmez.
DEDİKODUCULAR UTANDINIZ MI? - LEVENT TÜZEMEN
Eyüpspor, G.Saray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, G.Saraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır.
Arda Turan'ın takımı Eyüpspor çatır çatır top oynadı, ikili mücadelelerde G.Saray'ı zorladı, kanatlardan özellikle Halil'in bölgesinden etkili hücum etti.