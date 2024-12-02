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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a gönderme! "Bu düzeni yıkacağız"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 glaip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında konuşan Acun Ilıcalı, Beşiktaş derbisi öncesinde bir dğer ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu. Ilıcalı, ligde şampiyon olmak istediklerini söyledi. Bu sözlere sarı kırmızılı ekipten yanıt geldi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 00:14 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 00:21
Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep FK maçının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Ilıcalı'nın sözleri...

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"BU İŞ BELLİ OLMAZ DEDİK"
"Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybedince dedik ki, puan kaybedilebilir, futbol bu. Bugün kaybedersiniz, sonra seri yakalarsınız. Sezon sonu ipi göğüsleyen belli olmaz dedik. Puan farkını azalttık."

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"CAMİA OLARAK KENETLENDİK"
"Takımımızın inançla, taraftarımızın da inançla desteklemesi. Uzun süredir böyle güçlü ses duymamıştım. Taraftarımızın inancını hissettik. Oyuncular da mutlu. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"TERAZİYİ KURDUK, YOK OLDULAR"
"Rakibimizin büyük tepkileri var. İsyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gerçek anlamda söylüyorum. Şaşkınız. Neyi anlayamıyorum, anlatayım. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici dedi ki, hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Hodrimeydan inceleyelelim dedik. Teraziyi kurduk, yabancı hakem getirdik, uygun görmedi. Kendi hakeminizi getirin buyurun dedik, yok oldular. Niye yok olduklarını anlamak istiyorsanız çok net düne bakabilirsiniz."

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"G.SARAYLI YÖNETİCİLER ŞUNU İYİ ANLASIN"
"Maalesef Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakip var, rakibin de hakkı yeniyor. DÜn bakıyorum, ortalık yıkılıyor. İnanılmaz şeyler oldu. Demeçlere baksanız sadece, aklın almayacağı bir maç ve Galatasaray mağdur oldu."

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"
"Pozisyonlara bakıyoruz, hakem yorumlarına, Galatasaray aleyhine hata var mı var, Galatasaray'ın 25'te 10 kişi kalması lazım. Rakibin net penaltısı verilmemiş. Kırmızı kartı görmemişsin. Sivas'ta da oynamayacak Davinson Sanchez. Hakem bu kadar büyük 2 hatayı lehinizi yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. Türkiye'de başka takım yok mu sanıyorsunuz! Biriniz demiyor mu, penaltı var kırmızı var. Bize karşı o var, şu var, bu var. Kimin pozisyonları daha net.

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

TÜRKİYE SANKİ G.SARAY'A MAHKUM"
"Tut ki hakem kötü yönetti, iki tarafa da hata yaptı, hiç karşı takım yok mu! Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi! Türkiye'de ikinci sarıdan kırmızıya itiraz var mı? Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var. Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu."

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYORLAR"
"Maçların oynanma günleriyle ilgili itiraz ediyorlar, hiçbir adaletsizlik yok. Ortalığı birbirine katıyorlar. Herkes aynı dinlenmiş. Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra 8 sarı kartı, 2 kırmızısı atlandı. Galatasaray, 2 yıldır içeride Türkiye'de kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi."

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"DAVINSON ARTIK GÖZE SOKTU"
Hakemin gözü önünde olan pozisyon, bir ayağına basıyor, diğer ayağıyla bir daha basıyor. Davinson şöyle bir şey denedi, iki ayağıyla bastı, göze soktu. İki sarı kart var mı diyorlar, herkesin kafası karıştı. Hakemin önünde oldu, atılmadı.

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!"
Eyüpspor'dan isyan eden var mı? Galatasaray, ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız, bu adaletsizliği yıkacağız. Ben varım herkes ölsün diyenleri yıkacağız.

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"ALLAH İZİN VERİRSE..."
Yarın öbür gün maç da kaybedebiliriz. Dünyanın yenilmeyen takımı değiliz. Şampiyonluğa baş koyduk, tüm camia bu yolda yürüyoruz. Allah izin verirse herkes bu sene neler olacağını görecek.

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

"BİZ POLEMİK İSTEMİYORUZ"
Rakip takım biz maç oynarken devamlı açıklama yapıyor. Maça girerken oldu geçen maç. Biz polemik istemiyoruz.

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da açıklamalarda bulundu. Yazgan; "Haya ve edep insanı insan eder. Edepli insan edepsizden utanır. Ekran karşısına geçen isimlerin değiştiği ama yıllardır devam ettirdikleri bu edepsizlikten, Türk sporu adına, utandım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu akşam kendi maçlarındaki hataların üstünü kapatamayacaklar. Bu adaletsizliğin üzerini kapatmak için yaptıkları her edepsizliği görüyoruz." dedi.

Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a gönderme! Bu düzeni yıkacağız

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