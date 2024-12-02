Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a gönderme! "Bu düzeni yıkacağız"

"TERAZİYİ KURDUK, YOK OLDULAR"

"Rakibimizin büyük tepkileri var. İsyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gerçek anlamda söylüyorum. Şaşkınız. Neyi anlayamıyorum, anlatayım. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici dedi ki, hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Hodrimeydan inceleyelelim dedik. Teraziyi kurduk, yabancı hakem getirdik, uygun görmedi. Kendi hakeminizi getirin buyurun dedik, yok oldular. Niye yok olduklarını anlamak istiyorsanız çok net düne bakabilirsiniz."

"G.SARAYLI YÖNETİCİLER ŞUNU İYİ ANLASIN"

"Maalesef Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakip var, rakibin de hakkı yeniyor. DÜn bakıyorum, ortalık yıkılıyor. İnanılmaz şeyler oldu. Demeçlere baksanız sadece, aklın almayacağı bir maç ve Galatasaray mağdur oldu."

"SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

"Pozisyonlara bakıyoruz, hakem yorumlarına, Galatasaray aleyhine hata var mı var, Galatasaray'ın 25'te 10 kişi kalması lazım. Rakibin net penaltısı verilmemiş. Kırmızı kartı görmemişsin. Sivas'ta da oynamayacak Davinson Sanchez. Hakem bu kadar büyük 2 hatayı lehinizi yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. Türkiye'de başka takım yok mu sanıyorsunuz! Biriniz demiyor mu, penaltı var kırmızı var. Bize karşı o var, şu var, bu var. Kimin pozisyonları daha net.

TÜRKİYE SANKİ G.SARAY'A MAHKUM"

"Tut ki hakem kötü yönetti, iki tarafa da hata yaptı, hiç karşı takım yok mu! Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi! Türkiye'de ikinci sarıdan kırmızıya itiraz var mı? Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var. Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu."