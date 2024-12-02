Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda

EN-NESYRI TEKLİFİ SONRASI ARAYIŞ BAŞLADI 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Youssef En-Nesyri'ye ise transfer teklifleri gelmesi Fenerbahçe'yi şimdiden forvet arayışına yöneltti.



Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için gelen 34 milyon Euro'luk teklife sarı lacivertli yönetim henüz olumsuz bir yanıt vermedi.



Ara transfer döneminin başlangıcına kadar forvet araştıracak olan Fenerbahçe, iyi bir isim ile anlaşılması durumunda teklifi kabul edecek.



MENAJERLERDEN ÖNERİ



Sportif direktör Mario Branco ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın büyük mesai harcadığı forvet bölgesi için menajerler de futbolcu önermeye devam ediyor.



Son olarak İngiltere ekibi Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta teklif edilirken Fenerbahçe cephesi "Değerlendireceğiz" yanıtını iletti.

15 MAÇTA 5 GOL



27 yaşındaki Fransız santrfor bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 5 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. 2022 yılında Mainz'dan 11 milyon Euro bonservisi bedeliyle transfer edilen Mateta'nın Crystal Palace ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

ATLETICO'DAN SOL BEK Ferdi Kadıoğlu'nun satılması, Oosterwolde'nin de sezonu kapatmasının ardından sol bekte sorun yaşayan F.Bahçe, devre arasında bu bölgeye takviye yapacak.



Listede birçok isim var ancak İspanyol medyasında bir iddia ortaya atıldı ve sarı- lacivertlilerin, Reinildo'yla prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.



Atletico Madrid'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki oyuncuyla devre arasında sözleşme imzalanacak.

